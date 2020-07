Sarebbe già giunta al capolinea la storia d'amore tra Valeria e Ciavy: i due, che formano una delle sei coppie di Temptation Island 2020, avrebbero interrotto la permanenza nel resort della Sardegna che ospita i protagonisti del reality ben prima dei 21 giorni previsti. A far trapelare l'indiscrezione è stato il sito Gossip News Italia: Valeria avrebbe baciato il single Alessandro Basciano. Il tentatore è noto al pubblico di Canale 5 per la sua partecipazione a Uomini e Donne, in cui ha partecipato in qualità di corteggiatore di Giulia Quattrociocche.

Ciavy e Valeria si sono detti addio?

Mentre la coppia di Temptation Island formata da Alessandro e Sofia potrebbe giungere presto ad un falò di confronto, altri due protagonisti del docu-reality potrebbero aver messo già fine alla loro relazione che dura da quattro anni.

Già dalla prima puntata è stato evidente al pubblico che Valeria e Ciavy, Andrea all'anagrafe, hanno molti problemi. Lui lamenta la gelosia asfissiante di lei, ma la ragazza 27enne, già mamma di una bambina, pur ammettendo un suo errore in passato, ha messo in evidenza che il suo comportamento è stato dettato dalla poca sincerità del fidanzato.

Ma, come spesso accade a Temptation Island, i fidanzati devono fare i conti con le tentazioni: Valeria, già fortemente in crisi con Ciavy, non ha disdegnato fin da subito le attenzioni di Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Uomini e Donne. La giovane ha ammesso di sentirsi desiderata e di essere affascinata dal modo in cui il single si comporta nei suoi riguardi.

Ciavy ha subito notato che la sua fidanzata non era indifferente ad Alessandro e adesso potrebbe essere costretto a vedere un "avvicinamento pericoloso" tra i due.

Valeria avrebbe baciato il single Alessandro

Secondo Gossip News Italia, Valeria si sarebbe fatta coinvolgere tanto da Alessandro da arrivare a baciarlo.

Sempre secondo il sito che riporta la notizia, la coppia si sarebbe detta addio: certamente di fronte ad un comportamento di questo tipo, qualora fosse confermato, il fidanzato non sarà rimasto tranquillo. Per scoprire se un bacio c'è stato bisognerà attendere la messa in onda delle nuove puntate del docu-reality, che fin dalle prime battute è stato infuocato.

La seconda puntata di Temptation Island potrebbe vedere già il primo falò della settima edizione del programma, ma una cosa è certa: come dimostrato dal promo del reality, tutti i protagonisti avranno molto su cui riflettere. Solo l'amore vero resisterà alle numerose tentazioni che sono il pane quotidiano del reality estivo di Canale 5.