La settima edizione di Temptation Island finirà a luglio: è questa la notizia che ha pubblicato il blog di Davide Maggio a pochi giorni dalla messa in onda del quarto appuntamento con il reality estivo di Canale 5. Secondo il giornalista la rete ha deciso di concentrare le ultime tre puntate del format in una sola settimana: martedì 28 e giovedì 30 luglio andranno in onda gli episodi conclusivi del programma condotto da Filippo Bisciglia.

Ultimi appuntamenti con Temptation Island

L'indiscrezione era circolata già nei giorni scorsi, ma in queste ore trova conferma sul blog d'informazione di Davide Maggio: Temptation Island farà compagnia ai telespettatori fino al 30 luglio per poi dare appuntamento all'autunno con una nuova edizione.

Davide Maggio ha fatto sapere che il reality condotto da Filippo Bisciglia andrà in onda tre volte in una settimana, e più precisamente due giovedì e un martedì sera.

Mancano tre puntate alla conclusione del programma che racconta il viaggio nei sentimenti di sei coraggiose coppie, e il pubblico ha già assistito a due accesissimi falò di confronto definitivi terminati in modo opposto: Sofia e Alessandro sono tornati a casa insieme, Valeria e Ciavy si sono lasciati.

L'episodio che sarà trasmesso tra tre giorni, è il terzultimo di un'edizione davvero fortunata: gli ascolti che ha fatto registrare il programma dal 2 luglio (ovvero da quando è iniziato), si sono sempre aggirati attorno ad un abbondante e soddisfacente 22% di share.

Le date delle ultime tre puntate di Temptation Island

Davide Maggio informa i suoi lettori che le ultime tre puntate del reality con protagonista Antonella Elia, andranno in onda: la quarta giovedì 23, la quinta martedì 28 e la sesta giovedì 30.

L'ultima settimana di luglio, dunque, i telespettatori saranno deliziati con ben due episodi in tre giorni, quelli in cui saranno stabilite le sorti delle quattro coppie ancora in gioco (Manila e Lorenzo che sui dice siano tornati a casa insieme dopo una bella sorpresa organizzata da lui per la compagna, Andrea e Anna, Antonella e Pietro, Annamaria e Antonio).

Ancora non si sa, inoltre, se il consueto appuntamento con "un mese dopo" (ovvero il racconto di quello che è accaduto ai protagonisti del cast 30 giorni dopo la fine delle riprese in Sardegna) quest'anno ci sarà oppure no; qualora dovesse essere confermato, sarà sempre il veterano Filippo Bisciglia il padrone di casa.

Alessia Marcuzzi al timone del prossimo Temptation Island

La decisione di far finire l'edizione di Temptation Island in corso nel mese di luglio, secondo voci di corridoio potrebbe dipendere dall'esigenza degli addetti ai lavori di avere più tempo a disposizione per lavorare al nuovo cast del programma.

I palinsesti Mediaset che sono stati presentati nei giorni scorsi, hanno confermato che il reality estivo tornerà su Canale 5 anche in autunno e punterà ancora una volta su coppie celebri e altre sconosciute (lo stesso meccanismo di amori misti che è stato proposto con successo in queste settimane).

L'esordio del programma dovrebbe avvenire attorno alla metà di settembre (dovrebbe essere collocato al martedì sera, dopo il primo appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip di Signorini) con la conduzione della riconfermata Alessia Marcuzzi.

Sarà la presentatrice romana, dunque, a raccontare il viaggio nei sentimenti di sei nuove coppie che si metteranno alla prova nell'isola delle tentazioni convivendo per 21 giorni con ragazzi/e single in villaggi adiacenti.