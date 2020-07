Giovedì 9 luglio è andata in onda su Canale 5, la seconda puntata di Temptation Island, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, che vede tra le coppie protagoniste anche quella formata da Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro. Proprio l'ex calciatore, in genere molto pacato e dispensatore di consigli agli altri compagni, ha perso la pazienza dopo aver sentito alcune dichiarazioni della compagna, arrivando ad esclamare. 'Dice bugie'.

Lorenzo Amoruso deluso dalla compagna nella seconda puntata di Temptation Island

Tra i protagonisti della settima edizione di Temptation island c'è Lorenzo Amoruso, l'ex calciatore molto apprezzato dal pubblico del reality di Canale 5.

Dispensatore di saggezza e prodigo di consigli nei riguardi dei suoi compagni di avventura, nella puntata andata in onda ieri sera ha perso l'aplomb che lo contraddistingue. A fargli perdere la pazienza non solo le immagini della fidanzata Manila nazzaro un po' troppo vicina al single Simone, ma soprattutto, alcune dichiarazioni della donna che lo accusa di non volersi trasferire a Roma.

Lorenzo sbotta contro Manila Nazzaro: 'Dice bugie'

L'ex miss Italia, parlando del suo rapporto con Lorenzo, ha affermato che l'uomo non voglia lasciare Firenze e trasferirsi a Roma, città in cui lei vive e lavora. Manila ha inoltre aggiunto di non poter lasciare la sua città a causa del lavoro: "Non posso dipendere da un uomo.

Come mantengo i miei figli?". Parole che hanno fatto infuriare l'ex calciatore che, ha esclamato di fronte a Filippo Bisciglia: "Dice bugie". Lorenzo, da circa un anno, starebbe infatti cercando casa nella capitale per stare vicino alla compagna, motivo per quale l'uomo ora non capisce cosa abbia portato Manila a fare dichiarazioni a suo avviso poco veritiere.

Temptation Island, l'ex calciatore: 'Non ha capito con chi ha a che fare'

Anche la frase della donna che li definisce "eterni fidanzatini", non è andata giù a Lorenzo il quale, ha tenuto a precisare che in passato, non ha mai lasciato nessuna ex compagna o parente in mezzo. Tali affermazioni hanno fatto perdere il controllo all'uomo il quale, tornato nel villaggio dei fidanzati, non è riuscito a trattenere la sua rabbia e delusione per quanto visto e sentito al falò.

"Non ha capito con chi ha a che fare se pensa di fare la deficiente con me" ha detto Amoruso, che non ha gradito nemmeno i giochi di "m..a" che le fidanzate farebbero con i tentatori del villaggio.

Clima teso dunque tra Lorenzo Amoruso e la sua compagna Manila Nazzaro a pochi giorni dall'inizio del reality prodotto da Maria De Filippi. Per conoscere gli sviluppi del loro percorso non resta che attendere la messa in onda della terza puntata di Temptation Island prevista per giovedì 16 luglio in prima serata su Canale 5.