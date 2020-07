Come sospettavano i fan di Uomini e donne da molte settimane, tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri c'è una crisi profondissima in corso. È stata la dama del trono over a confermare questa teoria nell'intervista esclusiva che ha rilasciato al nuovo numero del magazine della trasmissione, quello uscito il 10 luglio. La bresciana ha confessato che lei e il fidanzato non si vedono dai primi di maggio e che a tenerli lontani sono sempre gli stessi problemi, la poca fiducia e le divergenze caratteriali.

Le prime parole di Ida sulla crisi con Riccardo di Uomini e donne

Il precedente numero di Uomini e donne Magazine l'aveva anticipato: Ida Platano ha scelto di parlare soltanto con la rivista ufficiale del programma per chiarire le tante voci che sono circolate sul suo conto negli ultimi mesi.

La dama del trono over occupa la copertina del settimanale che è uscito oggi, venerdì 10 luglio, e lo fa con un virgolettato che lascia poco spazio all'immaginazione.

"Io e Riccardo non ci siamo più visti", è così che il giornale di Gossip introduce l'intervista esclusiva che la parrucchiera ha rilasciato sul suo chiacchierato rapporto con Guarnieri.

La bresciana ha parlato di tutte le fasi che l'hanno portata non sentire e vedere per mesi la sua dolce metà: dal trascorrere la quarantena insieme a casa di lei, i due protagonisti del dating-show sono passati ad ignorarsi pubblicamente e privatamente.

Ida sostiene che sia anche colpa dell'orgoglio di entrambi se lei e il fidanzato si trovano in questa delicata situazione, ma lo stare lontani potrebbe aiutarli a capire se sono davvero fatti l'uno per l'altra.

La profonda crisi della coppia di Uomini e donne over

Dopo aver trascorso in serenità i primi venti giorni di quarantena a Brescia, tra Ida e Riccardo sarebbero cominciati i problemi.

"Sono iniziare le solite discussioni, legate soprattutto al fatto che lui non mi dà le sicurezze di cui ho bisogno", ha fatto sapere la dama a Uomini e donne Magazine.

Un particolare che ha ferito parecchio la Platano, è stata la scelta di Guarnieri di non spostare mai i suoi vestiti nella parte dell'armadio che la compagna gli aveva messo a disposizione; secondo la parrucchiera, infatti, questo gesto confermerebbe le intenzioni poco serie del pugliese sul futuro del loro rapporto.

Da quando il cavaliere del trono over è tornato a Taranto dopo la fine del lockdown (ovvero dai primi di maggio), non c'è stato più nessun incontro tra lui e la fidanzata, che nell'intervista uscita oggi ha anche confermato di essersi tolta istintivamente l'anello regalatole dal cavaliere ma di provare un senso di vuoto quando non lo vede al suo dito.

Vicini all'addio due amati protagonisti di Uomini e donne

Al giornalista che le ha chiesto se lei e Riccardo si sono lasciati definitivamente oppure sono soltanto in profonda crisi, Ida ha risposto: "Ad oggi non ci siamo ancora detti basta, ma sono due mesi che non ci vediamo ed io ho capito che probabilmente lui non è in grado di darmi quello di cui ho bisogno".

Anche se non è ancora ufficiale, sembra piuttosto scontato che la storia tra la Platano e Guarnieri non abbia alcun futuro: la scelta dei due di non provare a trovare un punto d'incontro dopo così tanto tempo di lontananza, non fa che alimentare i sospetti su un addio che dev'essere soltanto annunciato.

"Credo che la mia storia con lui sia giunta al capolinea. Ci abbiamo provato due volte a stare insieme, ma nella vita c'è bisogno di equilibrio", ha concluso la bresciana nello sfogo che molti siti di gossip stanno riportando nelle ultime ore.

Il cavaliere pugliese, invece, per ora non ha rilasciato nessuna dichiarazione sul suo rapporto d'amore, ma pochi giorni fa è apparso felice, sorridente e soprattutto single al battesimo della figlia di Sossio Aruta e Ursula Bennardo.