Questa sera, giovedì 23 luglio, andrà in onda in prima serata su Canale 5 la quarta puntata di Temptation Island, il Reality Show estivo di Mediaset condotto dall'ex gieffino Filippo Bisciglia. Secondo le ultime anticipazioni, in questo quarto appuntamento Antonella Elia vedrà finalmente un video del suo fidanzato Pietro Delle Piane. Infatti, l'ex gieffina in queste tre settimane si è disperata per non aver visto niente del suo compagno e ora verrà accontentata, ma la sua reazione non sarà delle migliori.

Antonella Elia rimarrà senza parole quando vedrà alcune immagini di Pietro

In particolare, Elia si ritroverà a fare i conti con alcune immagini davvero sconvolgenti che la faranno rimanere di stucco.

Questo il commento della showgirl: "Non ci credo, ma cosa sta facendo?". Non ci resta che attendere la messa in onda della quarta puntata di questa sera per scoprire cosa avrà visto Antonella. Intanto, i fan del reality show estivo hanno iniziato a fare diverse ipotesi sui social, riguardo a cosa vedrà Elia nel video. Tra queste c'è chi ironizza "Si sarà fatto due gin tonic invece che uno".

Diciamo che fino ad oggi la showgirl si è indispettita per cose davvero banali, però resterà da vedere se questa volta Pietro avrà commesso qualche errore grave o meno.

Le coppie che hanno lasciato il reality

In queste tre settimane di reality ci sono già state due coppie che hanno abbandonato il villaggio in Sardegna.

Sofia e Alessandro, dopo un falò molto acceso hanno capito di amarsi tanto e sono usciti insieme dal docu-reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi.

Invece, Valeria e Ciavy non hanno avuto un lieto fine. Infatti, i due si sono lasciati, in quanto per la ragazza questa storia d'amore era diventata un qualcosa di malato che non la rendeva più felice.

Inoltre, Valeria nelle tre settimane in cui è stata all'interno del villaggio si è avvicinata molto al single Alessandro e non è da escludere che possa rivederlo anche al di fuori del programma televisivo.

Resterà da vedere cosa accadrà alle altre quattro coppie rimaste in gara. In particolare, alcune sono ormai giunte a un punto di svolta, in cui i dubbi sono tanti e le certezze poche.

Quindi, non è da escludere che stasera qualcuno chiederà un falò di confronto anticipato con il proprio partner, prima dei 21 giorni canonici stabiliti dal reality show estivo.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva di Temptation Island per scoprirne di più. Intanto, per chi non avesse avuto la possibilità di seguire gli appuntamenti precedenti, potrà recuperarli in qualsiasi momento tramite la piattaforma gratuita di Mediaset play.