Il prossimo giovedì 16 luglio in prima serata su Canale 5 andrà in onda la terza puntata dell'edizione 2020 di Temptation Island, il Reality Show condotto dall'ex gieffino Filippo Bisciglia. Secondo le ultime anticipazioni dopo il falò tra Sofia e Alessandro, ci potrebbe essere un altro confronto finale tra Ciavy e Valeria. Il ragazzo sarebbe molto deluso dai comportamenti della sua ragazza che si è avvicinata al single Alessandro. Allo stesso tempo però, il comportamento di Valeria Liberati è in parte dovuto all'aver visto alcune immagini del suo fidanzato in compagnia di alcune tentatrici.

Nonostante ciò, Ciavy si sarebbe arrabbiato e avrebbe chiesto un falò di confronto immediato, in quanto nei video si vedrebbe una reciproca attrazione tra Valeria e Alessandro.

Non ci resta che aspettare la messa in onda della prossima puntata, per scoprire se la ragazza accetterà o meno il confronto o deciderà di proseguire la sua avventura all'interno del villaggio in Sardegna.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso in crisi

Dunque, Ciavy ha deciso di ridiscutere la sua avventura a Temptation Island ed ora spetterà al conduttore televisivo comunicare a Valeria la decisione presa dal suo fidanzato. Intanto, la ragazza sarà molto confusa e confesserà ad Alessandro che non saprà proprio cosa fare.

Intanto, anche la coppia formata dall'ex miss Italia Manila Nazzaro e l'ex calciatore Lorenzo Amoruso è in un momento di crisi. Infatti, i due accuseranno i primi colpi dopo che in un primo momento tutto procedeva per il meglio.

In particolare, nel corso del secondo appuntamento con il reality dei sentimenti, Amoruso ha ammesso di essere molto deluso dal comportamento della sua compagna e nella terza puntata, le cose peggioreranno ulteriormente. Infatti, l'ex calciatore vedrà un nuovo filmato di Manila e la loro storia verrà messa a dura prova.

Antonella metterà a rischio la sua relazione con Pietro

Secondo gli ultimi rumors, l'ex gieffina Antonella Elia potrebbe mettere a rischio il suo rapporto con l'attore Pietro Delle Piane. Ma non è tutto, in quanto ci sarà anche Annamaria che non sopporterà più gli atteggiamenti del suo compagno Antonio.

Infine, Andrea vedrà alcuni filmati di Anna e riterrà che siano inaccettabili alcuni dei suoi comportamenti.

Non ci resta che aspettare la messa in onda della prossima puntata in onda su Canale 5, per scoprire come proseguiranno le avventure delle cinque coppie rimaste in gara. Intanto, per chi non avesse avuto la possibilità di vedere le prime due puntate durante la messa in onda, potrà recuperarle mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.