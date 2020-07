Temptation Island, il programma televisivo prodotto da Fascino PGT e Ambra Banijay Italia, trasmesso da Canale 5 nel 2005 e poi dal 2014, continua a raccogliere il consenso del pubblico. Il famoso “viaggio nei sentimenti” vede quest’anno coppie vip e non mettersi in gioco per capire il valore delle loro storie d’amore. Il reality si dimostra leader indiscusso dei palinsesti estivi. Giovedì 16 luglio 2020 andrà in onda la terza puntata.

La puntata andata in onda giovedì 9 luglio 2020 si era conclusa con il falò di confronto anticipato tra Sofia e Alessandro. La coppia nonostante le molte divergenze e un acceso confronto finale, aveva tuttavia deciso di lasciare insieme il programma.

Per le altre coppie in gioco, prosegue invece il viaggio nei sentimenti. Le anticipazioni della terza puntata di Temptation Island rivelano la profonda crisi della coppia formata da Ciavy e Valeria. La ragazza dimostra un interesse ogni giorno crescente nei confronti del single tentatore Alessandro Basciano ed è per questo che il fidanzato chiederà il falò immediato.

Le anticipazioni della terza puntata di Temptation Island

Secondo le indiscrezioni Ciavy resterà particolarmente turbato dall’atteggiamento della sua fidanzata Valeria, tanto da richiedere un falò di confronto immediato. A scatenare la gelosia del ragazzo, sembrerebbe esser stato un filmato che ritrae per l’ennesima volta Valeria in piacevole compagnia del single Alessandro.

Il pr romano perderà del tutto la pazienza e sarà risoluto a voler terminare il suo percorso al Resort Is Morus Relais.

Il presentatore Filippo Bisciglia andrà nel villaggio delle fidanzate per informare Valeria della decisione presa da Ciavy. La ragazza si dimostrerà parecchio confusa e titubante: troverà ancora una volta sostegno tra le braccia del tentatore Alessandro, al quale confesserà di non sapere quale decisione prendere in merito alla sua storia d’amore.

Potrebbe essere questo l’ultimo capitolo della love story Ciavy/Valeria?

Intanto anche la coppia formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso naviga in acque burrascose. Nonostante durante le prime puntate abbiano manifestato un forte attaccamento tra loro, già al termine della seconda puntata il legame sembra vacillare, Manila accusa Lorenzo di non volere una convivenza a Roma, l’uomo reagisce bruscamente alle dichiarazioni definendole “tutte bugie”.

L’ex calciatore ha infatti ammesso di essere molto deluso dal comportamento della sua compagna. Una situazione dunque che sembrerebbe destinata a peggiorare. Nella terza puntata di Temptation Island, Lorenzo vedrà un nuovo video, che lo metterà a dura prova e inizierà ad avere forti dubbi circa la veridicità della sua storia d’amore con Manila.

Gelosie, delusioni e intrighi anche per le altre coppie del reality e non mancheranno i colpi di scena. Antonella Elia si dimostrerà parecchio confusa e pronta a mettere in discussione il suo rapporto con Pietro Delle Piane. Nel frattempo Antonio continuerà a deludere Annamaria che si dimostrerà ormai disillusa e stanca. Intanto nuovi video faranno scoprire ad Andrea altri aspetti del carattere di Anna che fino a quel momento non conosceva e che sono ormai per lui inaccettabili; già nel corso della seconda puntata la ragazza aveva dimostrato un finto interesse nei confronti di un tentatore per ottenere una reazione di gelosia da parte di Andrea.

La speranza della donna è di convincere in tal modo, il compagno ad avere un figlio insieme. La donna però non sa che nel villaggio dei fidanzati Andrea ha visto e capito tutto ed ora osserva incredulo la sua compagna.

Appuntamento giovedì 16 luglio 2020 su Canale 5 a partire dalle ore 21.30.