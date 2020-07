Secondo le anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda mercoledì 29 luglio, Can e Sanem saranno costretti a lavorare insieme. Nonostante la giovane cerchi di attirare l'attenzione del suo capo, lui la ignora completamente.

La soap opera turca va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:50 su Canale 5 e racconta la storia d'amore divertente e romantica tra Can e Sanem, due giovani costretti a lavorare insieme nella stessa agenzia pubblicitaria.

Anticipazioni 29 luglio: Can ignora Sanem

Nelle scorse puntate abbiamo assistito al primo vero bacio a luci accese tra Sanem e Can.

L'uomo infatti ha deciso di dichiararsi alla donna che ama confessandole di essere l'Albatros che lei stava cercando. Nonostante i momenti felici che i due hanno condiviso, la giovane dipendente della Fikri Harika non riesce a godersi di questa storia d'amore a causa dei forti sensi di colpa. Infatti, ricordiamo che Sanem, a causa di Emre, ha tradito più volte Can mettendolo spesso nei guai. Pertanto, nella puntata che andrà in onda mercoledì 29 luglio, i due protagonisti continueranno a scontrarsi. Dopo il forte litigio avvenuto a causa di Aylin, Can e Sanem sono costretti a lavorare ancora insieme. La giovane, nonostante l'aria tesa con il suo capo, cerca di attirare la sua attenzione mentre lavorano a un progetto, ma lui la ignora completamente.

Intanto, viene scelta la sceneggiatura per il nuovo spot che si intitola Daydreamer, ma nessuno sa che è stata scritta proprio da Sanem. A casa Aydin, le due sorelle iniziano finalmente a parlarsi e si confidano sui sentimenti che provano nei confronti dei fratelli Divit.

Nelle prossime puntate

A causa degli scontri tra i due giovani, Sanem non intende rivelare a Can di esserci lei dietro la sceneggiatura che è stata scelta.

Il proprietario della Fikri Harika, però, lo scopre e tutti si complimentano con la giovane scrittrice. Ceycey si sentirà male e si presenterà in ufficio con la flebo. Intanto, rivedremo Aylin lavorare in azienda, poiché la giovane otterrà un ruolo all'interno della Fikri Harika. Questa situazione creerà non pochi problemi a Deren, la quale non intende scendere a compromessi con la sua nemica.

Sanem e Can saranno costretti a trascorrere ancora del tempo insieme, poiché dovranno cercare un set per il nuovo spot. In questa occasione, i due avranno un ulteriore scontro che li condurrà verso la rottura definitiva. Leyla, dal suo canto, inizia a essere gelosa di Osman, il quale riceve molte attenzioni da Guliz. I genitori di Sanem cercano di trovare un accordo Halil per saldare il debito, ma l'uomo dichiara che ci ha già pensato la loro figlia minore.