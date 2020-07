La soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno continua a fare compagnia ai telespettatori italiani. Nelle prossime puntate i due protagonisti principali Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin faranno i conti anche con Deren Keskin (Tuğçe Kumral). La direttrice creativa della Fikri Harika approfitterà della rottura tra l’aspirante scrittrice e il fotografo per fare breccia nel cuore di quest’ultimo.

Il piano della rivale di Aylin sembrerà funzionare ma non del tutto: anche se riuscirà a far ingelosire l’aspirante scrittrice il primogenito di Aziz non manifesterà nessun interesse per lei. La sorella di Leyla nonostante Can non le rivolgerà ancora la parola, non reagirà bene quando sorprenderà Deren nell’abitazione del suo capo.

Quest’ultima soprattutto farà infuriare Sanem, poiché la vedrà con la stessa maglia del fotografo che aveva messo quando si era bagnata con gli irrigatori.

DayDreamer, trame turche: Can lascia Sanem

Le anticipazioni di ciò che succederà negli episodi della Serie TV prossimamente dicono che il rapporto tra Can e Sanem prenderà una brutta piega a causa di Emre e Aylin. Il fotografo non ci penserà due volte a lasciare l’aspirante scrittrice, dopo aver appreso che ha cercato di sabotare ogni suo progetto su ordine di suo fratello. Il primogenito di Aziz non appena licenzierà Emre, farà il possibile per non pensare a quanto accaduto nella sua azienda nell’ultimo periodo.

A cogliere l’occasione al volo ci penserà Deren, che continuerà a essere cotta del suo datore di lavoro.

La direttrice creativa passerà all’attacco nell’istante in cui, per colpa della pericolosa alleanza stretta tra il figlio minore del Divit e Aylin, la Fikri Harika rischierà la bancarotta. Mentre Deren farà di tutto per far sentire la sua vicinanza a Can, la sorella di Leyla svelerà qual è il suo profumo a Enzo Fabbri per consentirgli di salvare l’azienda dei Divit.

Il fotografo purtroppo si arrabbierà, quando verrà a sapere di aver collaborato con l’imprenditore italo-francese grazie a Sanem.

Deren decisa a conquistare il primogenito di Aziz, la sorella di Leyla delusa

A questo punto Deren si presenterà a casa del proprio capo portandogli del sushi, con l’obiettivo di riuscire a risollevargli l’umore e per conquistarlo.

Durante la cena la direttrice creativa della nota agenzia pubblicitaria si vedrà costretta a farsi dare una maglietta da Can, la stessa indossata in precedenza da Sanem, per essersi macchiata i vestiti con il vino appositamente. Quest’ultima metterà piede nella dimora di Can con la speranza di avere un chiarimento con lo stesso, e rimarrà spiazzata quando vedrà Deren mezza nuda in giardino e con indosso una t-shirt del fotografo.

Abbastanza sconvolta e delusa per la scena vista, Aydin chiederà scusa a Can per aver interrotto la sua serata romantica: quest’ultimo anche se non gradirà il fatto di essere stato frainteso non darà nessuna delucidazione a Sanem. In particolare il primogenito di Aziz non fermerà l’aspirante scrittrice, poiché continuerà a essere furioso per le menzogne che gli ha raccontato.

Per finire il fratello di Emre, anche se farà capire di non aver intenzione di intraprendere una relazione con Deren, continuerà a passare del tempo in compagnia della donna infastidendo sempre di più Sanem.