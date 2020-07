Il percorso di Ciavy e Valeria Liberati a Temptation Island si è concluso durante la terza puntata, dove i due hanno deciso di uscire separati dal programma. Nel numero del 17 luglio di Uomini e Donne Magazine, Valeria ha raccontato come sta vivendo questo primo periodo da single, senza dimenticare di ringraziare il single Alessandro Basciano che le ha fatto aprire gli occhi sull'ex fidanzato: grazie a lui ha capito di non voler più Ciavy accanto a lei. Un percorso di rinascita che la giovane ha voluto condividere con i fan del programma prodotto da Maria De Filippi.

Valeria ringrazia Alessandro dopo la fine di Temptation Island

Archiviata la storia con l'ormai ex fidanzato Ciavy, Valeria Liberati racconta al settimanale di Uomini e Donne come sta vivendo questo periodo della sua vita dopo la fine dell'avventura di Temptation Island. In primis, la giovane ha voluto ringraziare il tentatore Alessandro con il quale sin da subito ha instaurato un forte feeling. Grazie al suo modo di corteggiarla e di ascoltarla, Valeria ha capito che tipo di uomo vuole accanto a sé e per tale motivo è arrivata alla consapevolezza di non volere più accanto una persona come Ciavy. Proprio grazie al tentatore, la giovane ha cambiato radicalmente il suo modo di vedere una relazione di coppia.

Valeria dichiara di essere rinata dopo l'addio a Ciavy

Una donna profondamente cambiata quella che si racconta a Uomini e Donne Magazine, dove la giovane ha dichiarato di essere rinata, di essere tornata ad amarsi, ad assaporare la libertà che per anni le era stata negata. L'addio all'ex fidanzato Ciavy, quindi, sembra essere un punto di svolta per Valeria.

"Non ho più timore di essere tornata la Valeria di un tempo, è una sensazione bellissima", ha confessato la ragazza che ora è consapevole di che tipo di rapporto d'amore vorrebbe per il futuro. La ragazza ha poi proseguito affermando: "Ho capito che nella vita, quando c'è da troncare una relazione, non bisogna avere paura di commettere questo passo, perché se la storia non va più è meglio chiuderla, altrimenti si peggiorano le cose".

Valeria Liberati felice di essere tornata single, futuro con Alessandro?

Proprio grazie al corteggiamento e alle attenzioni di Alessandro, Valeria ha capito che Ciavy non era più l'uomo adatto a lei. Il loro falò di confronto è stato particolarmente infuocato, anche a causa dell'atteggiamento di lui, che ha cercato di non far parlare Valeria per tutto il tempo. Un comportamento che non è piaciuto al pubblico da casa, che si è schierato apertamente dalla parte di Valeria. Intanto circolano indiscrezioni riguardanti il futuro della ragazza e di Basciano dopo il termine delle registrazioni di Temptation Island. Alcuni rumor infatti, sostengono che i due continuino a sentirsi anche a telecamere spente, ma per conoscere la realtà dei fatti bisognerà attendere ancora.