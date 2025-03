Le anticipazioni di Uomini e Donne annunciano novità nel parterre over con nuove conoscenze fra i protagonisti. Secondo le indiscrezioni trapelate dal sito del blogger Lorenzo Pugnaloni, nell'ultima registrazione del dating show avvenuta lunedì 24 marzo, Giuseppe e Sabrina volteranno pagina e ci saranno nuove frequentazioni per loro nelle prossime puntate in onda su Canale 5. Giuseppe andrà infatti in esterna con Rosanna e dirà di avere desiderato baciarla. Sabrina invece chiuderà la conoscenza con Emanuele e proseguirà la frequentazione con Guido.

Giuseppe avrebbe voluto baciare Rosanna in esterna

In studio verrà mostrato il filmato dell'esterna tra Giuseppe e Rosanna. I due protagonisti del parterre over usciranno per un aperitivo e balleranno insieme. Giuseppe non perderà occasione per menzionare la sua ex, Sabrina Zago, e Fabio, lamentandosi di alcuni atteggiamenti avuti in studio dai due. Inoltre, emergerà un dettaglio interessante sulla nuova dama con cui è uscito Giuseppe: il cavaliere rivelerà che avrebbe voluto baciarla.

Sabrina chiude con Emanuele e continua a uscire con Guido

Nel frattempo, proseguiranno anche le vicende sentimentali di Sabrina, che chiuderà la conoscenza con Emanuele, ma continuerà a frequentare Guido. Quest'ultimo uscirà anche con Cristina e vorrà proseguire il percorso con entrambe le dame.

Mentre Vincenzo La Scala tornerà a Uomini e Donne per corteggiare Agnese, Damiano invece lascerà la trasmissione a causa degli attacchi subiti in studio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Giuseppe è andato in esterna con Isabella

Nelle precedenti puntate di Uomini e donne andate in onda su Canale 5, Orlando è tornato in studio per corteggiare Gemma.

Galgani, però, non ha creduto alle parole dell'uomo che si è dichiarato innamorato di lei, nonostante la segnalazione arrivata sul suo conto che lo vedrebbe fidanzato da molti anni con una signora russa. Anche Tina Cipollari ha avuto da ridire sul cavaliere. Dopo non essere riuscito a convincere Gemma, Orlando ha chiesto a Lucia se avesse intenzione di conoscerlo.

Tuttavia, la dama ha rifiutato e quindi Orlando è andato via. Giuseppe, invece, è andato in esterna con Isabella: i due protagonisti del parterre over hanno trascorso la serata insieme, ballando all'aperto. Isabella è stata criticata da Tina per aver detto di ritenere Giuseppe un uomo simpatico e fra l'opinionista e la dama è nata una discussione. Intanto, quest'ultimo ha avuto anche uno scambio di messaggi con Cristina e ha preferito chiudere la conoscenza con Augello, poiché non è scattato nulla con la dama nei loro primi due incontri.