La relazione tra Giovanna Abate e Sammy Hassan sarebbe arrivata al capolinea. Sebbene manchi ancora l'ufficialità, Deianira Marzano ha lanciato una segnalazione sull'ex corteggiatore di Uomini e donne. Secondo quanto riportato dalla blogger su Instagram Sammy sarebbe tornato con l'ex moglie Elena Cat.

Solamente un mese fa, Giovanna sceglieva di uscire da Uomini e Donne con Sammy Hassan. La loro conoscenza è sempre stata caratterizzata da alti e bassi, ma nessuno si sarebbe mai aspettato un epilogo simile. I problemi tra la neo coppia sarebbero sorti già qualche ora dopo l'uscita dal programma, per motivi di natura caratteriale.

L'indiscrezione su Hassan

Deianira Marzano è tornata a occuparsi della storia d'amore tra Giovanna Abate e Sammy Hassan. Nei giorni scorsi, la blogger aveva riferito la segnalazione di un ragazzo romano che avrebbe baciato l'ex tronista di Uomini e Donne. Oggi invece, l'influencer campana ha riportato alcune indiscrezioni su Sammy Hassan.

Stando a quanto dichiarato su Instagram da Deianira Marzano, ci sarebbero delle importanti novità sulla situazione sentimentale del vocalist romano: "Tantissimi utenti mi hanno segnalato che Sammy sarebbe tornato con l'ex moglie". A quanto pare sembra che in un video pubblicato dall'ex corteggiatore della Abate si senta la voce di Elena Cat. Secondo l'influencer campana, Sammy non avrebbe reso noto il ritorno di fiamma con l'ex concorrente di Saranno Isolani per paura di perdere i follower su Instagram.

Sulla scia di quanto dichiarato in precedenza, Deianira Marzano ha concluso l'intervento con un suo personale pensiero: "Diciamo che forse non si erano mai lasciati". In merito a quest'ultimo commento va fatta una precisazione: Sammy durante il periodo di lockdown avrebbe incontrato spesso Elena. In un'intervista Cat aveva precisato che era una cosa normale avendo un figlio nato dalla loro relazione, ma al contempo stesso aveva precisato che da parte sua non c'era più alcun sentimento.

A questo punto come ha detto Marzano "chi vivrà vedrà".

Kristian Barbiero: 'Ho baciato Giovanna'

In un'intervista rilasciata a Donna Pop, il ragazzo che ha detto di avere baciato Giovanna Abate ha fornito ulteriori dettagli sulla vicenda.

Kristian Barbiero ha spiegato di avere incontrato la 25enne venerdì 3 luglio all'Argentario.

I due dopo aver scambiato due chiacchiere hanno preso qualcosa da bere in un bar del posto. Kristian ha precisato di non aver seguito Uomini e Donne, dunque non era a conoscenza della popolarità di Giovanna Abate.

Dopo aver bevuto qualcosa Kristian e Giovanna si sono diretti in spiaggia e invece di scambiarsi un bacio sulla guancia, si sono dati un bacio a stampo. Come racconta Barbiero la cosa sarebbe finita lì: i due hanno proseguito per la propria strada, si seguono su Instagram ma non si sono più visti.