Sulla relazione tra Sammy Hassan e Giovanna Abate aleggia ancora il mistero, dopo che l'ex tronista ha dichiarato di essersi presa un pausa di riflessione. Mentre i fan della coppia attendono notizie ufficiali in merito, la nota influencer Deianira Marzano in queste ultime ore ha sganciato una "indiscrezione bomba". Secondo l'influencer infatti, Sammy sarebbe tornato con la ex moglie Elena Cat. Ma non solo, sui social viene alimentato il Gossip secondo il quale i due non si sarebbero mai lasciati, nemmeno durante il periodo del trono di Giovanna a Uomini e donne.

Sammy e Giovanna si sono detti addio dopo Uomini e Donne?

A poche settimane dalla loro uscita da Uomini e Donne, tra Sammy e l'ex tronista Giovanna Abate sono sorti i primi problemi, tanto che i due si sono fatti vedere raramente sui social. Proprio Giovanna è stata costretta a intervenire ammettendo la crisi con il compagno e dichiarando di essersi presa un momento di pausa per capire come e se potrà andare avanti la loro storia. Significativa anche l'assenza della Abate al compleanno di Sammy e che tanti hanno preso come un chiaro segnale di una rottura definitiva tra i due. In attesa di conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, in queste ultime ore è stata Deianira Marzano a lanciare uno scoop riguardante l'ex corteggiatore.

Deianira Marzano lancia lo scoop: Sammy e l'ex moglie stanno ancora insieme

Stando a quanto pubblicato dalla nota influencer infatti, molti utenti le avrebbero segnalato che Sammy sarebbe tornato insieme alla ex moglie. Stando alle parole di Deianira, il giovane, sino ad ora, avrebbe taciuto il ritorno di fiamma con Elena Cat solo per non perdere follower.

Sui social vi è anche chi ha avanzato l'ipotesi che i due, in realtà, non si siano mai lasciati, nemmeno durante il percorso di Sammy al'interno di Uomini e Donne.

Chi è Elena Cat, l'ex moglie di Sammy Hassan di U&D

Elena Cat è stata la moglie di Sammy Hassan per quattro anni, sino al 2018. Matrimonio da cui è nato un figlio, Christian.

La donna è finita suo malgrado al centro dell'attenzione mediatica a seguito della partecipazione dell'ex marito a Uomini e Donne come corteggiatore di Giovanna. Di Elena si hanno poche informazioni e sbirciando sul suo profilo Instagram, si viene a sapere che è una ballerina. Dalle dichiarazioni rilasciate ad alcuni siti di gossip, la donna ha chiarito di essere stata lei a lasciare a suo tempo Sammy, il quale non avrebbe preso affatto bene la fine del loro matrimonio. Ora le indiscrezioni lanciate da Deianira Marzano mettono ulteriore pepe intorno alla loro storia e solo il tempo potrà confermare o smentire se tra loro vi è stato realmente un ritorno di fiamma.