Le anticipazioni di Una vita, delle puntate che andranno in onda a luglio su Canale 5, rivelano che Genoveva e Ursula stringeranno una pericolosa alleanza. Tutto comincerà nel momento in cui l'ex istitutrice del quartiere apprenderà che Salmeron ha sposato Alfredo solo per impossessarsi dei suoi soldi e, finalmente, vendicarsi di tutti gli abitanti di Acacias.

La donna, infatti, non è riuscita a digerire il fatto che suo marito Samuel sia morto e non sia stato aiutato da alcun conoscente. Per tale ragione, la protagonista farà di tutto per consumare la sua vendetta. Il suo primo bersaglio sarà Agustina, per questo motivo, chiederà a Ursula di sbarazzarsi di lei e la donna istigherà al suicidio la domestica.

Genoveva pianifica la sua vendetta contro Agustina

Nel corso delle prossime puntate di Una vita vedremo stringersi sempre di più il sodalizio tra Genoveva e Ursula. Salmeron avrà come unico obiettivo quello di vendicare la morte del suo ex marito, pertanto, sarà disposta a tutto pur di arrivare ai suoi obiettivi. In primo luogo, vorrà sbarazzarsi di Agustina, la quale è reputata responsabile di non aver ospitato né Genoveva né Samuel quando i due cercavano di scappare da Cristobal. Questo comportamento ha spinto il perfido Cabrera a riuscire a portare a termine il suo delitto uccidendo Alday. Ursula si mostrerà ben disposta ad aiutare la sua amica. Per testare la sua fedeltà, allora, Genoveva chiederà a Dicenta di sbarazzarsi di Agustina.

Ursula istiga al suicidio Agustina

Ursula ha fatto credere alla domestica di essere affetta da un brutto male che colpisce il sangue, per questo farà in modo di convincerla a uccidersi in quanto è diventata un peso per tutte le abitanti della soffitta. In preda alla disperazione, allora, Agustina si getterà da una finestra nella speranza di porre fine alle sue sofferenze.

Miracolosamente, però, l'impatto verrà attutito da un carretto stracolmo di paglia. La donna, quindi, verrà condotta in ospedale dove le saranno fatti degli accertamenti. Successivamente, Ursula si recherà da Felicia per chiederle se può lavorare come lavapiatti al Nuovo secolo xx.

Dicenta viene assunta da Salmeron in Una vita

La donna, però, sarà costretta a dirle di no. Purtroppo, nel frattempo è riuscita a trovare una sostituta, pertanto, il ruolo è già impegnato. La conversazione verrà ascoltata da Genoveva, la quale subito si mostrerà molto disposta ad aiutare la donna. Salmeron, infatti, chiederà alla sua interlocutrice se ha piacere di diventare la domestica sua e di Alfredo. Ursula, dal canto suo, non potrà fare a meno di mostrarsi profondamente stupita e, allo stesso tempo, contenta della proposta ricevuta.