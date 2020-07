Ivan Cottini attraverso il direttore di Novella 2000 ha fatto un appello a Maria De Filippi. Il danzatore ha chiesto alla conduttrice di Uomini e donne di dargli la possibilità di cercare l’amore sul piccolo schermo. Il 32enne è un giovane affetto da sclerosi multipla da sette anni. Nonostante Ivan sia costretto a vivere su una sedia a rotelle, ha conquistato il pubblico del piccolo schermo con le sue doti da danzatore. Cottini ha calcato già il palco del teatro delle Vittorie grazie ad una partecipazione a Ballando con le Stelle, come ballerino per una notte. Inoltre, ha messo in mostra il suo talento anche sul palco dell’Ariston in occasione dell’ultima manifestazione di Festival di Sanremo.

Ivan Cottini vorrebbe cercare l’amore in televisione

Ivan Cottini non ha utilizzato mezzi termini rivolgendosi a Maria De Filippi: “Sono pronto per il trono”. L’appello del giovane è arrivato dalle pagine di Libero Quotidiano, tramite il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi.

Al momento non è chiaro se la padrona di casa deciderà o meno di ascoltare le parole del ballerino. L’unica cosa certa è che per Maria De Filippi potrebbe essere una situazione favorevole: Ivan è molto conosciuto e amato dai telespettatori. Inoltre, sarebbe la prima volta per un tronista sulla sedia a rotelle. La conduttrice del dating show non è nuova a dare una svolta ai suoi programmi. essendo stata stata una delle prime a portare in televisione l’amore tra persone gay.

Con la presenza di Ivan Cottini, Uomini e Donne potrebbe risollevare anche gli ascolti. La stagione appena terminata infatti, ad eccetto del Trono Over non ha fatto registrare grandi ascolti.

Insomma, per Maria De Filippi potrebbe essere in occasione allettante.

Valentina ha lasciato Ivan

Ivan Cottini è tornato single da poco.

Il 32enne era fidanzato con Valentina, ma quest’ultima ha deciso di interrompere la relazione. Il danzatore ha spiegato di essere stato lasciato dalla sua compagna a causa delle troppe assenze. Ivan avrebbe dedicato più tempo alla sua professione di ballerino piuttosto che alla sua favola d’amore. Il primo pensiero del danzatore è andato alla bambina nata dall’unione con Valentina.

Per questo motivo, Ivan Cottini si è detto pronto a cercare l’amore nel programma di Maria De Filippi. Ivan ha affermato che non si è mai visto in tronista “in carrozzina”, perciò lui potrebbe essere il primo. Infine, Cottini ha concluso il suo appello: “Maria fammi innamorare”. Il giovane vorrebbe incontrare una donna che non si fermi solo all’apparenza ed è convinto che il programma potrebbe dare esempio.