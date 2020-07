Nonostante il noto talk show Uomini e Donne attualmente sia in pausa, sul web continua a far discutere una storica dama del trono over. Si tratta di Gemma Galgani, da anni alla ricerca dell'amore e al centro del Gossip. Prima dell'interruzione del programma condotto da Maria De Filippi, la dama torinese ha cominciato a frequentare Nicola Vivarelli (Sirius) un ragazzo molto più giovane di lei.

Nelle ultime ore, i fan della trasmissione pomeridiana hanno appreso che la conoscenza tra la 70enne e l'ufficiale di marina sarebbe giunta alla conclusione. Tra i tanti commenti sulla crisi tra Nicola e Gemma non poteva di certo mancare quello di Giorgio Manetti: l’ex cavaliere del trono over si è espresso nel corso di un’intervista rilasciata per RTL.

L’uomo, con schiettezza, ha criticato il nuovo corteggiatore della sua ex fidanzata, arrivando a sostenere che era evidente che fosse alla ricerca di pubblicità.

Giorgio Manetti dice la sua sulla presunta rottura tra Gemma e Nicola

Anche se Uomini e donne è in vacanza da quasi due mesi, la dama Gemma Galgani continua a far parlare di sé. In questi giorni Nicola Vivarelli, il nuovo spasimante della chiacchierata 70enne, ha fatto sapere sui social di aver ricevuto diversi rifiuti dalla stessa quando l’ha invitata a passare del tempo in sua compagnia. La precisazione fatta dal nuovo cavaliere del trono over ha suscitato curiosità, dato che sono tanti i fan del programma che si chiedono se Nicola e Gemma abbiano attuato una messinscena sin dall’inizio.

A dire la sua ci ha pensato anche Giorgio Manetti, che in passato ha avuto una storia d’amore con la dama torinese. Quest’ultimo si è servito di un’ospitata nella trasmissione radiofonica condotta da Francesco Fredella sulle frequenze di RTL 102.5 Viaradio autostrade per l’Italia, per commentare la presunta fine della frequentazione tra i due protagonisti del talk show di Canale 5.

L'ex cavaliere, senza mezzi termini, ha affermato: “Avevano la possibilità di smentire tutti noi scettici. Non è successo. Probabilmente era tutto un gioco”. Dopo aver invitato Sirius a tornare a fare il marinaio, l’ex volto di Uomini e Donne ha sottolineato che in televisione non si dovrebbe giocare.

La dama torinese e Manetti non hanno nessun legame da 5 anni

Dopo aver fatto capire ancora una volta di avere le idee abbastanza chiare, Giorgio Manetti ci ha tenuto a sottolineare di non avere più nessun tipo di rapporto con Gemma Galgani da 5 anni. A detta del "gabbiano", l’ultimo incontro tra lui e la dama torinese sarebbe avvenuto nel 2016, soltanto per farsi gli auguri delle feste.

Inoltre, l’ex volto di Uomini e Donne ha sostenuto che la sua ex compagna non riuscirà a trovare la sua dolce metà a causa dei suoi atteggiamenti, e per il fatto che occupa la poltrona della trasmissione da tanto tempo. Per concludere, Giorgio ha anticipato che sono ancora in corso le registrazioni delle ultime scene del suo nuovo film, che dovrebbe uscire a fine agosto.