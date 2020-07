Nuovo appuntamento con le notizie su Beautiful, la soap opera tra le più seguite dai telespettatori a livello internazionale. Le trame provenienti dagli Usa annunciano che a breve Thomas Forrester (Matthew Atkinson) si renderà protagonista di un grave gesto. In dettaglio, il padre di Douglas modificherà la bevanda di Liam Spencer (Scott Clifton) durante una festa in spiaggia per farlo cadere tra le braccia di sua sorella Steffy (Jacqueline MacInnes Wood).

Beautiful: Thomas compra sostanze chimiche da Vinny

Le anticipazioni della soap opera annunciano che nel corso dei prossimi giorni si assisterà all'entrata in scena di Vinny, interpretato da Joe Locicero.

I telespettatori di Canale 5 scopriranno che il giovane ha una certa confidenza con tutta la famiglia Forrester in particolare con Thomas. Scendendo nel dettaglio, il nuovo personaggio apparirà molto riconoscente nei riguardi del ragazzo. Il padre di Douglas, infatti, era stato l'unico a non voltargli le spalle quando la sua famiglia era caduta in disgrazia.

Purtroppo Vinny dimostrerà di avere un'indole tutt'altro che innocua. Il giovane dimostrerà di essere dipendente da alcune sostanze chimiche, capaci di rendere le feste un po' più movimentate. Per questo motivo, Thomas chiederà all'amico di fargli recapitare qualche pasticca che intende usare per un suo losco piano.

Forrester scioglie la sostanza nel bicchiere di Liam

Le trame di Beautiful raccontano che Thomas scioglierà la sostanza dall'effetto inibente nel bicchiere di Liam per aiutarlo a scacciare tutte le preoccupazioni. Per questo motivo, il padre di Douglas approfitterà di una festa in spiaggia organizzata da Steffy dove sarà presente Hope e lo Spencer.

In questo frangente, la figlia di Brooke non potrà fare a meno di notare il comportamento troppo gioioso dell'ex marito, accusandolo di essersi già dimenticato della morte della loro figlioletta Beth. Logan si scuserà subito dopo del suo comportamento, lasciando la festa insieme a Forrester. Il figlio di Bill, invece, sempre più euforico cercherà conforto tra le braccia dell'ex moglie, abbandonandosi a una notte di passione.

Hope scopre che Spencer ha passato una notte con Steffy

Il mattino seguente, Liam apparirà sorpreso di quanto successo, mentre Steffy non crederà che sia accaduto qualcosa di grave e neanche tanto vincolante. Infatti, dichiarerà di non pretendere niente in cambio nonostante abbiano passato una notte insieme. Dall'altro canto, Spencer deciderà di raccontate tutto a Hope, la quale reagirà con rabbia alla novità. In pratica, la figlia di Brooke preciserà che voleva che tornasse dalla Forrester non come coppia ma come padre per Phoebe e Kelly. Alla fine, la Logan lascerà perdere l'accaduto, decidendo di intraprendere un percorso con Thomas.