Mentre sta metabolizzando l'ennesima rottura con Riccardo Guarnieri, Ida Platano ha dovuto far fronte ad un altro attacco proveniente stavolta dal mondo dei social. L'ex dama del trono over di Uomini e donne, infatti, ha voluto replicare a tutti gli hater che l'hanno duramente criticata per il suo aspetto fisico. In particolare ad essere prese di mira sono state le gambe della hair-stylist: non è la prima volta che Platano viene criticata per questo particolare del suo fisico ma stavolta non è rimasta in silenzio. La bellissima Ida ha voluto zittire chi la critica facendo presente che a volte alcuni difetti fisici potrebbero essere legati anche a problemi di salute.

Ida stanca delle offese sulle sue gambe: 'Pazienza ma sono mie'

Ida è sempre molto presente sui social: la bella ex dama di Uomini e Donne, in una Instagram story, si è mostrata ai suoi follower mentre applicava una crema alle gambe. Questo particolare non è piaciuto ad alcuni hater che non hanno perso tempo a criticarla definendo le sue gambe addirittura orribili. Visto che gli attacchi non si placavano, Ida ha colto l'occasione per dimostrare a tutti di che pasta è fatta e ha risposto per le rime a tutti i detrattori.

'Ce le avrò brutte? Pazienza, ma sono mie', ha risposto Ida a chi ha preso di mira i suoi arti inferiori, dopo aver aggiunto che non riesce proprio a comprendere il motivo di tanto accanimento e cattiveria nei suoi riguardi.

'Comunque non potete capire che ci si sta male', ha proseguito l'ex dama del trono over. Platano si è mostrata molto amareggiata per i termini che sono stati usati ma spesso i detrattori non capiscono che ci potrebbero essere patologie che portano ad avere un particolare aspetto del fisico poco bello da mostrare.

Ida risponde per le rime su Instagram

'Io lo so di non averle belle e quindi?', ha poi proseguito Ida nel suo duro sfogo, insomma, stavolta, non è rimasta in silenzio. Le sue parole sono un attacco in generale verso tutti coloro che non perdono mai l'occasione di mettere in evidenza un difetto altrui.

Alla dama non ha di certo fatto piacere leggere i commenti che definivano 'da elefante' le sue gambe, ma con grande maturità ha prima di tutto affermato di essere a conoscenza dei suoi limiti, ma non per questo non si può definire Ida una bellissima donna.

Se da poco Ida ha ufficializzato la forte crisi con Riccardo Guarnieri, non ha di certo perso il suo piglio. La ex dama è una donna forte che ha saputo affrontare problemi ben più gravi di un'offesa gratuita ricevuta su Instagram. La speranza di Platano è che i leoni da tastiera facciano un passo indietro e che le critiche facciano ormai parte del passato.