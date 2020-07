La Serie TV di origini turche Daydreamer - Le ali del sogno continua a essere la più seguita del momento dai telespettatori italiani. Nella puntata in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset il 30 luglio, la protagonista Sanem Aydin (Demet Özdemir) nasconderà a Can Divit (Can Yaman) di essere colei che ha creato la sceneggiatura della nuova pubblicità della Fikri Harika.

L’aspirante scrittrice verrà smascherata proprio dal fotografo, dopo aver fatto di tutto per non far associare il suo nome allo spot della nota agenzia.

Trama 30 luglio: Sanem si firma con lo pseudonimo di Daydreamer

Gli spoiler del trentasettesimo episodio che verrà trasmesso su Canale 5 giovedì 30 luglio, annunciano che Can e Sanem staranno ancora a stretto contatto per la realizzazione di una sceneggiatura scritta dagli utenti del web.

Ad essere scelto sarà il progetto firmato con lo pseudonimo di Daydreamer.

La sorella di Leyla avendo un rapporto fatto di amore e odio con il fotografo, non vorrà fargli sapere che dietro alla sceneggiatura selezionata grazie a un contest online per lo spot della sua azienda ci sia il suo zampino. Nel contempo si apprenderà che la campagna pubblicitaria dovrà essere realizzata per una nota compagnia automobilistica di auto.

La sorella di Leyla è l’ideatrice del progetto, Deren gelosa

La verità però verrà a galla durante una riunione importante, a cui Sanem non prenderà parte. Il primogenito di Aziz dopo aver chiamato la secondogenita degli Aydin con un numero privato non farà fatica a capire del suo coinvolgimento con il progetto, e le chiederà di presentarsi in ufficio.

Dopo aver detto a Guliz (Sibel Şişman) che la sceneggiatura è stata creata da lei, Sanem informerà gli altri colleghi scatenando la gelosia di Deren (Tugce Kumral): tutti i presenti si complimenteranno con l’aspirante scrittrice compresa la sorella Leyla (Öznur Serçeler). Successivamente la figlia minore di Nihat e Mevkibe si convincerà a partecipare alla riunione appena iniziata, dopo aver rinunciato a cedere i diritti della sua sceneggiatura a Can.

Quest’ultimo presenterà Sanem come l’ideatrice del progetto, che con molta determinazione esporrà ciò che ha scritto.

Non appena l’accordo pubblicitario verrà firmato, Aylin turberà con la sua presenza Deren, visto che otterrà un ufficio della Fikri Harika come segno di ringraziamento per essere stata lei a portare il nuovo cliente nella compagnia dei Divit.

La direttrice creativa si scoprirà avere un conto in sospeso con l’amante di Emre per essere stata la sua assistente in passato.