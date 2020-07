Finalmente, dopo la lunga pausa dovuta all'emergenza sanitaria, Un posto al sole torna sul piccolo schermo. Come sempre, verrà trasmesso su Rai 3, dal lunedì al venerdì, alle 20:45.

Nella settimana dal 13 al 17 luglio, Serena sarà costretta a prendere una decisione importante riguardo al suo rapporto con Filippo. Eugenio correrà un grave pericolo e la polizia darà la caccia al clan Tregara.

Un posto al sole, spoiler dal 13 al 17 luglio: Serena prende una decisione su Filippo

Negli episodi di Un posto al sole della prossima settimana, il rapporto tra Filippo e Serena diventerà sempre più complesso.

Le liti, infatti, saranno all'ordine del giorno e la donna, dopo aver rimandato a lungo la decisione, deciderà di compiere un'azione che modificherà per sempre i rapporti con il suo ex marito.

Nel frattempo, Fabrizio dovrà fronteggiare lo stress derivante dal pastificio e dai cantieri. In preda all'ansia e alla frustrazione proverà a trovare un po' di conforto tra le braccia di Marina. Purtroppo, ben presto, emergerà la sua gelosia, soprattutto in seguito al viaggio di lavoro che Marina e Roberto hanno fatto insieme.

Anticipazioni degli episodi di Un posto al sole fino al 17 luglio: Eugenio viene coinvolto in un agguato

Negli episodi di Un posto al sole, in onda dal 13 al 17 luglio, Viola non riuscirà a tenere a bada la sua preoccupazione per Eugenio.

Tutto si aggraverà nel momento in cui l'uomo verrà coinvolto in un agguato destinato ad Avella. Inoltre, egli sarà sempre più determinato a sconfiggere il clan Tregara.

Intanto, Serena apparirà sempre più convinta di volersi lasciare alle spalle la relazione con Filippo. Si impegnerà al massimo per far funzionare le cose con Leonardo e per conoscerlo meglio.

Un punto di svolta nel loro rapporto avverrà quando i due decideranno di partire insieme per un viaggio in Sicilia. Al ritorno, appariranno più felici che mai e la loro complicità sembrerà notevolmente aumentata.

Un posto al sole, trame dal 13 al 17 luglio: Alberto rivede Clara

Gli spoiler di Un posto al sole degli episodi dal 13 al 17 luglio rivelano che la polizia continuerà a impegnarsi per cercare di catturare il clan Tregara.

Non sarà un'impresa facile soprattutto perché il boss della banda, determinato a non farsi arrestare, tenterà di fuggire in ogni modo possibile.

Intanto, Alberto, nonostante il terrore per il suo legame con Mariano Tregara, non metterà in secondo piano i suoi sentimenti e rivedrà Clara.

Le cose tra Viola ed Eugenio prenderanno una brutta piega. Complice tutto lo stress per la storia del clan, le tensioni diventeranno sempre maggiori e i litigi sembreranno dover durare per molto tempo.