Come trapelato in questi giorni, Un posto al sole tornerà in onda a metà luglio e lo farà esattamente lunedì 13, andando oltre ogni più rosea aspettativa. La soap opera è riuscita a preparare gli episodi inediti in tempi record ed è pronta a colmare quel vuoto lasciato nell'access prime time di Rai 3. In concomitanza con la notizia, sono apparse anche le prime anticipazioni che si concentrano su un particolare evento, quale l'attentato organizzato dal boss Mariano Tregara. A quanto pare l'obiettivo dei criminali sarà Gennaro Avella (Walter Lippa), ma non tutto andrà secondo i piani e nel misfatto si troveranno coinvolti anche Susanna (Agnese Lorenzini) ed Eugenio Nicotera (Paolo Romano).

A seguire le anticipazioni delle puntate relative alle puntate che andranno in onda su Rai 3 alle 20:45 da lunedì 13 a venerdì 17 luglio.

Un tremendo agguato

Nell'ultima puntata di Un posto al sole, andata in onda venerdì 3 aprile, i sicari di Mariano Tregara (Lello Giulivo) si stavano apprestando a eseguire gli ordini del loro boss. Nelle anticipazioni dei prossimi episodi inediti viene chiarito che il loro obiettivo sarà Gennaro Avella, tuttavia accadrà qualcosa di imprevisto e finiranno coinvolti nell'attentato anche Susanna ed Eugenio. Non ci sono molti dettagli su quale sarà il destino di Avella e Susanna, mentre Eugenio in seguito a questo evento deciderà di impiegare tutte le sue risorse per sgominare il pericoloso clan camorristico.

Viola ed Eugenio in crisi

In seguito all'attentato, Viola (Ilenia Lazzarin) ed Eugenio dovranno fare i conti con alcune tensioni di coppia, anche se non vengono spiegate le motivazioni della loro crisi. In ogni caso il magistrato Nicotera sarà vicinissimo a sgominare il clan Tregara, ma purtroppo durante il blitz della polizia il boss riuscirà a scappare, sottraendosi alla cattura.

Nel frattempo Alberto Palladini (Maurizio Aiello) impaurito dalle pressioni di Mariano deciderà di continuare a frequentare Clara (Imma Pirone).

Un posto al sole, ai tempi del coronavirus

Va sottolineato un dettaglio molto interessante per quanto riguarda le anticipazioni delle puntate inedite di Un posto al sole.

In nessuna delle storyline affrontate viene fatto riferimento all'attuale emergenza Covid. Ovviamente il fatto che non venga nominato tale dramma non significa necessariamente che questo tema sarà totalmente ignorato. In ogni caso la sensazione è che, almeno per il momento, l'emergenza sanitaria non risulterà centrica nella narrazione. Per scoprire se la pandemia, verrà omessa o trattata, bisognerà attendere qualche giorno in modo da avere maggiori dettagli a riguardo.