Nuove anticipazioni sulla soap Una vita arrivano direttamente dalla Spagna e riguardano ciò che accadrà ad Augustina nel corso delle prossime puntate.

Ursula, in combutta con Genoveva, farà credere alla domestica di essere gravemente malata, tanto che Augustina arriverà a tentare il suicidio. Tentativo che fallirà e che costringerà la donna al ricovero in ospedale dove, grazie a Felipe, scoprirà di non essere mai stata malata. Il sospetto dell'avvocato è che la sua domestica sia stata vittima di un falso medico.

Augustina tenta il suicidio ma si salva nelle prossime puntate di Una vita

Ursula e Genoveva nelle prossime puntate di Una vita, saranno alleate e avranno uno scopo comune, quello di farla pagare a tutti gli abitanti di Acacias.

Anche Augustina finirà nel mirino delle due donne, tanto che Ursula le farà credere di essere affetta da una imprecisata malattia del sangue che le darà poco da vivere. Sarà a questo punto che Augustina, disperata per la propria sorte, tenterà il suicidio gettandosi dalla finestra della soffitta. Il tentativo fallirà, dato che la sua caduta verrà attutita da un carro pieno di paglia. La donna riporterà numerose ferite e verrà ricoverata in ospedale.

Una vita, trame spagnole: Felipe indaga sulla presunta malattia di Augustina

Dalle anticipazioni dunque, si verrà a sapere che Augustina riuscirà a sopravvivere mentre Felipe sarà molto preoccupato per lei. Ursula, continuando la sua recita, confesserà all'avvocato che ad Augustina era stata diagnosticata una terribile malattia del sangue, motivo che l'avrebbe spinta a tentare di togliersi la vita.

Nel frattempo, la domestica di Felipe verrà sottoposta a un delicato intervento, al fine di evitare l'amputazione di un braccio. Sarà in questo frangente che Alvarez Hermozo chiederà al medico di effettuare delle analisi per capire quale sia la malattia che l'ha indotta a tentare il suicidio.

Grazie a Felipe, Augustina scopre di non essere malata

Dalle anticipazioni riguardanti ciò che è già andato in onda in Spagna, si viene a sapere che il responso dei medici lascerà allibito Felipe. I sanitari dell'ospedale infatti, gli diranno che la domestica non è mai stata malata. Subito Felipe penserà che Augustina sia stata vittima di un falso medico ma, almeno per il momento, sarà ignaro del doppio gioco di Ursula, che si fingerà ancora amica di Augustina.

Quest'ultima intanto, risvegliatasi dall'anestesia, verrà a sapere di avere ancora tanto tempo da vivere.

Il piano di Genoveva e Ursula, non sarà andato a buon fine ma nonostante ciò, le due donne cercheranno una nuova soluzione per far soffrire l'anziana domestica, rea di non aver dato alloggio a Samuel e Genoveva il giorno in cui l'Alday perse la vita.

In attesa di ulteriori novità in merito a questa vicenda, di ricorda che la soap tv Una vita va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. Il sabato invece, è previsto un appuntamento serale su Rete 4 in prima serata. Inoltre su Mediaset play è possibile rivedere tutti gli episodi già trasmessi.