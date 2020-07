Le anticipazioni di Una vita, che giungono direttamente dalla Spagna, raccontano che Lolita partorirà il suo primogenito proprio nel giorno delle nozze di Felipe e Genoveva. Antonito e la moglie diventeranno genitori del piccolo Moncho, diminutivo scelto per il neonato chiamato in realtà Ramon come il nonno. Il parto non sarà privo di complicazioni dato che Lolita, non verrà assistita da nessun medico, ma da Jacinto che, grazie alla sua esperienza con gli animali, riuscirà a far nascere il piccolo Palacios.

Anticipazioni Una vita: Lolita ha le doglie nel giorno delle nozze di Felipe

I fan italiani di Una vita dovranno aspettare ancora qualche mese prima di vedere la nascita del primogenito di Lolita e Antonito.

A causa della differenza temporale tra la messa in onda delle puntate tra Spagna e Italia, i telespettatori di Canale 5, dovranno avere ancora un po' di pazienza. Da quanto trapela dagli spoiler spagnoli, il matrimonio tra l'ex domestica e Antonito sarà allietato da una gravidanza, la prima per la coppia. Tutto procederà per il meglio sino al giorno delle nozze tra Felipe e Genoveva, giorno in cui Lolita comincerà ad avere le doglie.

Lolita partorisce con l'aiuto di Jacinto nelle prossime puntate di Una vita

Da quanto si apprende, Ramon e Carmen rinunceranno a fare da testimoni alle nozze di Felipe per stare accanto alla partoriente, così come Antonito. A complicare la situazione, il fatto che nessun medico sarà a disposizione nelle concitate ore del travaglio.

Sarà Jacinto ad assistere Lolita e a far nascere il piccolo Moncho, diminutivo scelto dai genitori per il loro bambino che, in realtà, porterà il nome di nonno Ramon. Il bambino sarà sano e in ottima salute e porterà gioia nella coppia e in tutta la famiglia Palacios.

Una vita, anticipazioni spagnole: Antonito e Lolita diventano genitori del piccolo Moncho

Moncho sarà dunque un bambino in salute, ma sin da subito si intuirà come il bambino abbia una strana particolarità. Da quanto si apprende infatti, il piccolo piangerà molto e si tranqulizzerà solo sentendo il verso delle pecore di Jacinto.

Un particolare che metterà in agitazione i neo genitori, i quali tenteranno in tutti i modi di trovare una soluzione. Antonito, ad esempio, imparerà a imitare il verso delle pecore e sarà per tale motivo che, le prossime puntate di Una vita, saranno contraddistinte da momenti divertenti. Jacinto inoltre, consiglierà a nonno Ramon di travestirsi da pastore e, solo con la messa in onda delle nuove puntate della soap tv iberica, i telespettatori capiranno se lo stratagemma riuscirà a calmare il pianto disperato del figlio di Antonito e Lolita.