Negli spoiler tratti dalle puntata spagnole di Una vita, in onda su Canale 5 prossimamente, Antonito Palacios (Alvaro Quintana) a causa della sua testardaggine cadrà nella trappola di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz). Quest’ultimo e la vedova di Samuel Alday (Juan Gareda) ridurranno sul lastrico l’intero quartiere spagnolo.

Ad avere la peggio sarà proprio il primogenito di Ramon, che dopo aver perso ogni risparmio si vedrà costretto a disfarsi del negozio che gestisce con la moglie Lolita Casado (Rebeca Alemañy).

Una vita trame: Ramon indaga sulla banca americana

Gli spoiler spagnoli delle puntate della soap opera che i telespettatori vedranno sul piccolo schermo italiano prossimamente, annunciano che Genoveva attuerà la sua vendetta. Quest’ultima vorrà farla pagare a tutti cittadini che le hanno negato un aiuto, quando lei e il defunto Samuel si trovavano in pericolo per colpa di Cristobal. La darklady per riuscire nel suo intento si servirà della complicità del nuovo marito Alfredo, che farà credere ai paesani che il loro denaro si triplicherà se lo investiranno nella banca americana che gestisce insieme ad altri soci.

Per iniziare la truffa del new entry susciterà la curiosità di Antonito, che pur non avendo ricevuto il consenso della moglie Lolita sceglierà di affidare i suoi risparmi alla banca arrivando a litigare anche con il padre Ramon.

Quest’ultimo dopo aver consigliato al primogenito di non accettare la proposta dei due coniugi, per avere delle risposte ai suoi dubbi avvierà delle indagini. Il fratello di Maria Luisa rimarrà fermo nella sua posizione, visto che ricorderà al genitore che lui non si intende di affari per aver trascorso parecchi anni dietro le sbarre del carcere con l’accusa di omicidio.

Palacios Senior coinvolto in un incidente stradale, Antonito e Lolita sul lastrico

La situazione si complicherà quando a seguito di un incidente stradale che coinvolgerà Ramon, i Bryce continueranno a ingannare gli abitanti. A questo punto Antonito dopo non essere riuscito a vendere il brevetto delle caffettiere a causa del padre, si farà dare un prestito da Alfredo.

Il giorno successivo in paese circolerà la notizia del fallimento della banca americana, avvenuto per colpa di alcuni investimenti in Nord Africa andati male. Purtroppo sarà troppo tardi quando Antonito si renderà conto che avrebbe dovuto ascoltare il genitore, visto che non avrà altra possibilità oltre a quella di comunicare alla moglie di aver perso tutti i loro soldi. Il fratello di Maria Luisa e Lolita dopo essersi resi conto di non avere nessuno scampo, si presenteranno dal marito di Genoveva e gli diranno di dover vendere la loro bottega di generi alimentari.

Alfredo per portare avanti il piano della consorte si prenderà ancora gioco del primogenito di Ramon, facendogli intendere che potrà tornare a gestire il suo negozio se salderà tutti i suoi debiti.

Per concludere l’intricata faccenda sarà destinata a essere stravolta dal ritorno ad Acacias 38 di Palacios Senior, che rimetterà piede in paese al fianco dell’amata Carmen dopo essere stato dimesso dall'ospedale.