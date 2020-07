Assurta agli onori della cronaca per la sua storia con Andrea Damante, nata all’interno di Uomini e Donne, da quel momento in poi il successo di Giulia De Lellis è sempre stato in ascesa. Influencer di successo con quasi cinque milioni di follower su Instagram, la ragazza è stato spesso nell’occhio del ciclone mediatico, come quando è uscito il suo libro Le corna stanno bene su tutto, che le ha fatto vendere più di 100.000 copie.

Giulia De Lellis: le origini e la famiglia

Giulia De Lellis è nata a Roma il 15 gennaio del 1996, ma è cresciuta a Pomezia. I suoi genitori, Sandra Piciacchia e Giulio De Lellis, si sono separati durante la sua adolescenza.

Dopo circa un anno dalla separazione si sono rimessi insieme, ma dopo tale evento Giulia non era riuscita a perdonare il padre, in quanto lo riteneva responsabile della separazione. Per questo motivo la ragazza aveva deciso di andare a vivere dalla nonna. Dopo tre anni, c’è stato un riavvicinamento con il padre e Giulia è tornata a vivere con la sua famiglia.

Giulia ha una sorellastra di nome Veronica, nata da una precedente relazione della madre, e un fratello minore, Giuseppe. Ha anche una nipotina, Matilde, figlia di Veronica, a cui Giulia è molto legata. La sua famiglia ha attraversato un grave lutto quattro anni fa, quando la sorella della madre (Wilma) ha perso la vita durante il terremoto del Centro Italia del 2016.

La donna è stata travolta dal crollo della sua casa nella frazione di Pescara del Tronto (Arquata del Tronto, Ascoli Piceno), luogo in cui si trovava in vacanza.

Il debutto a Uomini e Donne e il suo libro da numeri record

Giulia De Lellis ha esordito in televisione all’età di 19 anni, nel ruolo di corteggiatrice di Andrea Damante all’interno di Uomini e Donne.

Grazie a quest’esperienza si è conquistata la fiducia del pubblico e su Instagram è una delle influencer più seguite (a luglio 2020 conta circa 4,7 milioni di follower).

Nel 2017 è una delle concorrenti della seconda edizione del Grande Fratello Vip. Riesce a conquistare la finale, piazzandosi al quarto posto.

Negli anni continua a collaborare con la produzione di Uomini e Donne e nel 2019 fa parte del cast di Uomini e Donne - Speciale: la scelta. L’influencer, all’interno del programma, consiglia gli outfit ai tronisti che dovranno affrontare la scelta.

Nel settembre del 2019 diventa un fenomeno di costume per l’uscita del suo libro Le corne stanno bene su tutto, scritto in collaborazione con Stella Pulpo. Nel libro racconta i retroscena della sua storia con Andrea Damante e i presunti tradimenti di quest’ultimo. In questa occasione le critiche e il successo vanno di pari passo e l’influencer si ritrova a vendere più di 100.000 copie.

Gli amori di Giulia De Lellis: da Andrea Iannone fino al ritorno con Damante

La prima storia d’amore di Giulia De Lellis, che ha avuto un grande riscontro mediatico, è stata quella con Andrea Damante. Ai tempi lui era arrivato a Uomini e Donne nel ruolo di tronista, dopo aver partecipato come tentatore alla seconda edizione di Temptation Island. Aveva scelto Giulia alla fine del suo percorso e la loro storia è durata fino all’aprile del 2018. È stata la stessa influencer ad annunciare la fine attraverso alcune storie su Instagram: “Mi sembrava giusto dirvi che io e Andrea non siamo più fidanzati, ma non perché io debba giustificarmi o darvi spiegazioni, semplicemente perché la mia storia è iniziata in un programma meraviglioso e per questo mi sembrava il minimo aggiornarvi di questa situazione”.

Nello stesso anno intraprende una relazione con Irama. I due vengono paparazzati a Milano dal settimanale Chi, ma la conferma avviene durante una puntata di Tú sí que vales, in cui il cantante è ospite e Maria De Filippi coglie l’occasione per sollecitarlo a confermare la relazione (Giulia era presente tra il pubblico). Nel marzo del 2019, dopo la partecipazione di Irama al Festival di Sanremo, la coppia si lascia. È lo stesso cantante ad annunciarlo con una storia su Instagram: “La mia storia con Giulia si è conclusa tempo fa e di comune accordo. Siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene, ma abbiamo capito che non possiamo proseguire insieme”.

Nel 2019 Giulia si fidanza con il pilota di MotoGp Andrea Iannone.

I due si sono conosciuti durante una cena in cui era presente con il suo ex Damante: la loro storia dura fino al marzo del 2020. Secondo il settimanale Oggi si sarebbero lasciati per dei contrasti nati dopo che il pilota è risultato positivo al test doping: pare che l’influencer non gli sia stato vicino.

Nell’aprile dello stesso anno avviene il ritorno di fiamma con Andrea Damante. I due, tramite alcuni indizi apparsi sui social, vengono beccati mentre trascorrono il periodo del lockdown insieme a casa di lei, a Pomezia. Da quel momento in poi la coppia torna allo scoperto.