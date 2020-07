Nuove anticipazioni di Una vita giungono direttamente dalla Spagna, dove le puntate già andate in onda svelano che Ramon arriverà ad accusare Alfredo Bryce del suo tentato omicidio. Il padre di Antonito infatti, sarà convinto che dietro il suo incidente stradale ci sia lo zampino del banchiere e non esiterà ad accusarlo. Di contro Alfredo rispedirà al mittente le accuse, arrivando a minacciare Ramon qualora continui nelle sue indagini in merito alla truffa del Banco americano. Tra i due uomini non correrà buon sangue e solo con il prosieguo delle puntate si capirà come evolveranno i loro rapporti.

Una vita, trame spagnole: Ramon non casca nella trappola di Alfredo e Genoveva

Grazie ad abili stratagemmi, Alfredo e Genoveva saranno riusciti a convincere gran parte degli abitanti di Acacias ad investire nel Banco americano, con la promessa che il loro denaro sarebbe triplicato in breve tempo. Le cose però non andranno così, tanto che gli investitori perderanno tutto il loro denaro in quella che si rivelerà essere una vera e propria truffa. Solo Felipe e Ramon non saranno cascati nella trappola dei coniugi Bryce, i quali saranno riusciti a portare a buon fine il loro piano di vendetta contro i vicini. I due però, dovranno fare i conti con don Ramon e con i suoi sospetti, che lo porteranno ad indagare a fondo proprio su Alfredo.

Ramon vittima di un incidente d'auto, Alfredo ha tentato di ucciderlo?

Ramon, convinto che l'affare del Banco americano sia una truffa ordita da Alfredo, comincerà ad indagare sul suo conto, mettendo in allarme proprio il diretto interessato e la moglie Genoveva. I coniugi, probabilmente, saranno responsabili dell'incidente d'auto di Ramon.

Fortunatamente l'uomo riuscirà a salvarsi e, dopo essere stato curato in ospedale, farà ritorno ad Acacias. Nonostante la brutta avventura occorsagli, Palacios continuerà ad indagare sulla questione legata al Banco americano e, tramite un amico, riuscirà a scoprire che tutti erano a conoscenza dell'imminente bancarotta, compreso Alfredo Bryce.

Una vita, anticipazioni: Alfredo Bryce minaccia Ramon, duro scontro tra i due

Nonostante le informazioni ricevute su Alfredo, Ramon non avrà ancora le prove per smascherare la sua truffa e comincerà a chiedersi quale ruolo abbia Genoveva in tutto questo. Intanto nel quartiere, si verrà a sapere che la donna ha sedotto Liberto, mandando in crisi il matrimonio di quest'ultimo con Rosina. Alfredo Bryce invece, venuto a sapere delle indagini di Ramon, deciderà di presentarsi a casa sua intimandogli di smetterla con le sue intromissioni. Ramon dal canto suo, incurante del tono minaccioso dell'uomo, lo accuserà di aver provocato il suo incidente. Alfredo rispedirà al mittente le accuse dicendogli che se avesse voluto ucciderlo ci sarebbe riuscito.

Un duro scontro tra i due uomini che proseguirà anche nelle prossime puntate di Una vita.