Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva turca Come sorelle, nella quarta puntata che andrà in onda mercoledì 29 luglio alle 21:20 su Canale 5, ci saranno tantissime novità e colpi di scena sorprendenti. In particolare, Ipek sarà sempre più disperata in quanto dovrà trovare un modo per saldare i debiti contratti dal marito. Intanto, Okan troverà Azra che in un primo momento tenterà di fuggire, ma poi deciderà di consegnarsi.

Cemal e la vera Cilem faranno visita a Ipek

Nel terzo appuntamento della serie, andato in onda ieri mercoledì 22 luglio, l'olio prodotto alla tenuta che doveva essere venduto per saldare i debiti è stato perso nell'incendio causato dallo zio delle tre ragazze.

Proprio per questo motivo, Ipek sarà disperata e dovrà trovare un'altra soluzione per saldare i debiti contratti dal marito. La giovane protagonista si rivolgerà quindi allo zio di Cilem, nella speranza che l'uomo possa concedergli un prestito. Ovviamente, la donna non sarà a conoscenza del fatto che l'uomo a cui deve dei soldi è proprio Cemal.

Nel frattempo Deren chiederà una grossa somma di denaro ai suoi genitori adottivi per aiutare la sorella e in cambio deciderà di prendersi la colpa al posto del fratellastro Aras. Anche Sinan vorrà aiutare Ipek e gli offrirà tutti i suoi risparmi, però Gencer rifiuterà la proposta.

Okan troverà Azra

Intanto Okan e i suoi uomini saranno sempre sulle tracce di Azra.

Quest'ultima sentirà di avere i minuti contati e così, in un primo momento, si rivolgerà a Mahir per fuggire. Poi, però, la ragazza cambierà idea, vorrà affrontare la situazione e si consegnerà a Okan.

Invece Cahide uscirà finalmente di prigione e troverà lavoro alla tenuta. La madre delle tre giovani protagoniste si recherà lì proprio nel giorno in cui Cemal e la vera Cilem decideranno di far visita a Ipek.

Non ci resta che aspettare la messa in onda della quarta puntata di Come Sorelle, per scoprire ulteriori novità sulle vicende delle tre ragazze. Intanto, per chi non avesse avuto la possibilità di vedere gli episodi precedenti durante il passaggio su Canale 5, potrà recuperarli in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.

Riassunto terza puntata

Nel terzo appuntamento della serie televisiva turca, Sinan è stato accusato dell'omicidio di suo padre, però poi è stato rilasciato dalla polizia per mancanza di prove. Nonostante ciò, le autorità gli hanno imposto di non lasciare la città fino a quando Tekin non si farà rivedere.

Intanto Cahide aveva deciso di sposare Cemal salvo poi cambiare idea, dopo aver scoperto che quest'ultimo non aveva intenzione di lasciare in pace le figlie. Nel frattempo Ipek aveva trovato il modo per pagare i debiti del marito, ma Cemal ha causato un incendio nel deposito della tenuta per vendicarsi di Cahide. La ragazza ,così, ha perso tutto l'olio che doveva vendere per poter saldare la prima rata del debito.