Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la soap opera iberica tra le più seguite in Italia. Gli spoiler delle puntate trasmesse dal 26 luglio al 1° agosto su Canale 5 indicano che Felicia Pasamar (Susana Sotelo) scoprirà la storia d'amore tra suo figlio Emilio (José Pastor) e Cinta Dominguez (Aroa Rodriguez). Agustina, invece, farà una drammatica confessione ad Ursula Dicenta.

Una vita, anticipazioni dal 26 luglio al 1° agosto: Marlene vuole uccidere Alfredo

Le anticipazioni della soap opera iberica, incentrate sulle puntate trasmesse da domenica 26 luglio a sabato 1° agosto, su Canale 5 raccontano che Marlene proporrà a Genoveva di sbarazzarsi di Alfredo.

Ma la donna si rifiuterà di eseguire il piano dell'amica francese. In seguito, la Salmeron scoprirà Bryce intento a chiacchierare con Cristobal. Marcelina chiederà a Servante di aiutarla a risolvere il problema della sua allergia.

Ramon, invece, accompagnerà Carmen a fare degli acquisti. In questa occasione, il Palacios sceglierà per la Sanjurjo un abito uguale a quello che indossava la defunta Trini. Il gesto dell'uomo provocherà molto dispiacere nella serva. A tal proposito, il padre di Milagros chiederà alla fidanzata di essere più a suo agio in pubblico, ma lei temerà che l'uomo voglia farla diventare una brutta copia della Crespo.

Felicia scopre la storia tra Emilio e Cinta

Nelle puntate di Una vita trasmesse la prossima settimana, Servante deciderà di non aiutare Marcelina dopo che era stato ingiustamente accusato da Casilda e Jacinto di essere il responsabile della sua allergia.

Ramon, intanto, organizzerà una festa con le vicine di Acacias 38 per aiutare Carmen a fare amicizia. Peccato che la merenda si riveli un vero e proprio disastro, in quanto la Sanjurjo accuserà il Palacios di volerla trasformare in Trini.

Camino supererà la paura, iniziando a ballare tra le braccia di Cesareo in occasione di un pomeriggio danzante al Nuovo Secolo XX.

Più tardi, Emilio confesserà alla sorella di essersi innamorato di Cinta. Dall'altro canto, quest'ultima farà la stessa cosa ad Arantxa. A tal proposito, Felicia scoprirà suo figlio e la Dominguez baciarsi in mezzo alla strada.

Agustina ha poco tempo da vivere

Intanto Agustina confesserà ad Ursula di avere poco tempo da vivere.

Genoveva riuscirà a trovare una somma cospicua di denaro per pagare i negativi delle foto, che ritraggano suo marito in atteggiamenti equivoci con il fratello di Marlene. Durante lo scambio, la Salmeron porrà fine alla vita dell'amica francese avvelenandola, dopo che si era rifiutata di accettare il suo ricatto. In seguito la moglie di Alfredo chiederà alla servitù di portare via un grosso baule da casa sua.

Agustina farà promettere ad Ursula di non raccontare a nessuno delle sue disperate condizioni di salute. Intanto Servante infastidirà tutti i presenti con il suo atteggiamenti dispotico, mentre Ramon scoprirà che Milagros sta arrivando ad Acacias 38 grazie ad un ritardo della posta. Per questo motivo, l'uomo apparirà molto agitato in quanto vorrà farle buona impressione.

Infine, il Palacios regalerà un pupazzo a molla alla bambina, che la spaventerà tantissimo fino a farla piangere a dirotto.