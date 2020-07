Una vita nei prossimi episodi vedrà la completa trasformazione di Genoveva in dark lady. Le trame inerenti alle puntate in onda dal 26 luglio al 1° agosto, rivelano che la donna si macchierà di omicidio avvelenando la sua amica Marlen. Nel frattempo Agustina scoprire di avere i giorni contati a causa di una malattia sconosciuta, mentre Carmen si convincerà che Ramon voglia trasformarla in Trini. Infine, Felicia scopre che Emilio e Cinta hanno una relazione e Milagros arriva ad Acacias.

Una vita, spoiler fino al 1° agosto: Marlen propone a Genoveva di uccidere Alfredo

Le trame Una vita dal 26 luglio al 1° agosto rivelano che Marlen dopo essere giunta ad Acacias, proporrà a Genoveva di uccidere Alfredo che lei considera il demonio in persona.

Nel frattempo, Marcelina pregherà Servante di aiutarla a risolvere la sua allergia ai fiori. Poco dopo, Ramon andrà a fare compere con Carmen e la donna rimarrà molto male nel momento in cui si renderà conto che un abito scelto dal suo fidanzato è identico a uno che apparteneva a Trini. Intanto, Genoveva dopo aver rifiutato la proposta dell'amica, rientrerà a casa e resterà sconvolta nel vedere suo marito parlare con Cristobal. Più tardi, Ramon chiederà a Carmen di essere più sciolta in pubblico, ma lei non solo temerà il paragone con Trini, ma anche che l'uomo voglia trasformarla nella defunta consorte. Nel frattempo, Servante arrabbiato per essere stato accusato ingiustamente di aver provocato l'allergia a Marcelina, deciderà di non parlare più con lei, Jacinto e Casilda.

Una vita: Genoveva avvelena Marlen

Gli spoiler Una vita inerenti alle puntate in onda dal 26 luglio al 1° agosto, ci dicono che Ramon organizzerà una merenda con le vicine al fine di aiutare a Carmen a integrarsi, ma le cose non andranno come aveva sperato. Al contrario, l'uomo finirà per litigare con la fidanzata, la quale lo accuserà apertamente di volerla trasformarla nella copia di Trini.

Nel frattempo, Camino si lascerà finalmente andare e ballerà con Cesareo a una delle serate danzanti organizzate da Emilio. Poco dopo, il giovane confesserà alla sorella di essersi innamorato di Cinta, mentre la Dominguez lo dirà ad Aranxta. I due innamorati, poi verranno sorpresi a baciarsi per strada da Felicia.

Come reagirà la donna? Intanto, Agustina scoprirà che sta per morire e metterà al corrente Ursula della novità. L'ex istitutrice resterà sconvolta dalla terribile notizia. Più tardi, Genoveva deciderà di dare una grossa somma di denaro a Marlen al fine di farsi consegnare i negativi delle foto che vedono Alfredo in atteggiamenti intimi con il fratello della ragazza. Il giorno dell'incontro per lo scambio, però, Genoveva servirà del whisky avvelenato all'amica che morirà pochi istanti dopo aver ingerito la bevanda.

Una vita: Milagros arriva ad Acacias

Nei prossimi episodi di Una vita, vedremo che Genoveva ordinerà a due garzoni di portare via dalla sua abitazione un grosso baule nel quale è probabilmente nascosto il corpo privo di vita di Marlen.

Nel frattempo, Agustina convinta di essere prossima a tirare le cuoia, farà promettere a Ursula di non dire a nessuno la verità sulle sue condizioni di salute, in quanto non ha nessuna intenzione di far preoccupare gli altri né tanto meno essere oggetto della loro compassione. Nel frattempo, per via di un ritardo nella consegna di una lettera di Maria Luisa, don Ramon scoprirà solo all'ultimo momento che sua figlia Milagros sta per arrivare ad Acacias per le vacanze. L'uomo sarà molto agitato, in quanto non sa quasi nulla della figlia e così nel tentativo di fare buona impressione su di lei, le regalerà un pupazzo a molle, ma la bambina si spaventerà così tanto che inizierà a piangere. Don Ramon riuscirà a instaurare un buon rapporto con la piccola Milagros?