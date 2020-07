Le avventure della telenovela Una vita continuano. Negli episodi in onda sul piccolo schermo dal 2 all’8 agosto 2020, i Palacios vivranno dei momenti di ansia a causa della scomparsa di Milagros giunta ad Acacias 38 da poco. La bambina verrà allontanata dai propri cari da Genoveva Salmeron, disposta a tutto per vendicare il decesso di Samuel Alday con l’aiuto del nuovo compagno Alfredo Bryce. L’obiettivo della darklady sarà quello di indurre i paesani a investire del denaro in una banca americana non sicura.

Agustina invece tenterà il suicidio per porre fine alla propria esistenza con la convinzione di avere poco tempo da vivere a causa di Ursula Dicenta e Genoveva.

Una vita, trame: Rosina e Liberto manipolati, Cinta si vuole trasferire in Argentina

Nelle puntate in programmazione su Canale 5 da domenica 2 a sabato 8 agosto 2020, Genoveva riuscirà a convincere Marlene a darle le foto che ritraggono Alfredo in atteggiamenti equivoci con il fratello della sua amica. A questo punto Salmeron manipolerà Rosina e Liberto insieme al marito: in particolare i coniugi Bryce faranno di tutto per convincere i Seler a investire i propri risparmi nella banca americana. Intanto Ramon non riuscirà a rimediare il danno fatto con il pagliaccio regalato a Milagros, poiché la bambina avrà una reazione allergica dopo aver assaggiato una torta. Nel frattempo Carmen quando saprà che la figlia della defunta Trini ha fatto ritorno ad Acacias 38, si arrabbierà con Palacios per non averla avvisata.

Successivamente Ursula vieterà a Felipe di vedere Agustina, e non farà sapere alla domestica della visita dell’avvocato. Cinta disperata per la fine della sua relazione con Emilio, sarà intenzionata a trasferirsi in Argentina con i suoi genitori. Il giovane Pasamar intanto si scontrerà con la madre Felicia, quando le dimostrerà di nuovo di amare Cinta.

Genoveva e Alfredo organizzeranno un rinfresco per ingannare tutti gli abitanti, destando dei sospetti a Ramon e Felipe.

In seguito Carmen darà dei consigli a Palacios per poter andare d’accordo con la sua terzogenita. Ursula invece farà capire di non avere delle buone intenzioni, anche se si prenderà cura di Agustina.

Emilio apprenderà tramite una lettera di dover abbandonare il quartiere, mentre Cinta cercherà di convincere i suoi genitori a viaggiare insieme a lei. A questo punto Bellita vorrà scoprire qual è la causa del turbamento della figlia. I Bryce progetteranno di far cadere in miseria qualsiasi abitante. Ramon farà pace con Carmen, non appena riuscirà ad avere un rapporto migliore con Milagros.

La sparizione di Milagros, Agustina finisce in ospedale

Nel frattempo Servante dopo essere stato rimproverato da Cesareo per essersi approfittato dell’aiuto di Marcelina, recupererà all’improvviso la voce rispondendo a tono. Bellita quando apprenderà la ragione per cui sua figlia è triste, metterà piede al ristorante di Felicia e farà una scenata.

Liberto deciderà di confrontarsi con Ramon prima di investire nella banca americana. Genoveva per impedire al suocero di Lolita di smascherare lei e suo marito farà sparire Milagros destando parecchia preoccupazione: a questo punto la darklady lascerà intendere ai Palacios di aver comprato un gelato alla bambina. Il gesto di Salmeron consentirà ad Alfredo di sostituire la relazione sulla banca americana con una a suo favore.

Successivamente José cercherà di tranquillizzare la moglie dopo averla vista scontrarsi con Felicia: a gran sorpresa Bellita annullerà il viaggio in Argentina per restare accanto alla figlia Cinta. Cesareo scoprirà che lo scialle che Servante ha donato a Marcelina in realtà lo aveva ricevuto come regalo.

Ramon, per dimostrare a Carmen di tenere a lei, le chiederà di prendere parte ad una cena di famiglia. Intanto Agustina sempre più convinta di essere sull’orlo della morte a causa di una malattia non curabile confesserà a Fabiana di non voler più vivere, e si getterà dalla finestra della soffitta. Mentre Ursula farà sapere a Genoveva che la sua vendetta è appena iniziata, Agustina verrà portata in ospedale e le sue condizioni di salute appariranno subito disperate.

Ursula e Salmeron alleate, Felipe e Ramon non si fidano di Alfredo

Tramite un flashback si apprenderà dell’alleanza di Ursula e Genoveva. Nello specifico i telespettatori avranno modo di scoprire che quest’ultima ha corrotto con del denaro il medico per far dare una falsa diagnosi alla domestica di Felipe, con la complicità dell’ex istruttrice.

Non appena suo marito le farà sapere che la tournée è stata rimandata, Bellita organizzerà dei corsi di ballo per sottrarre dei clienti a Felicia. Liberto nonostante l’avvertimento di Ramon comunicherà ad Alfredo di essere pronto ad investire tutto il suo capitale nella sua banca. Bellita organizzerà la prima lezione di ballo a casa sua, per consentire a Cinta di ballare con Rafael.

Purtroppo Agustina si vedrà costretta a sottoporsi ad un’operazione urgente per non perdere un braccio: per fortuna dopo l’intervento l’anziana donna recupererà i sensi ma sarà ancora parecchio debole. Milagros farà ritorno a Parigi, invece Jacinto crederà che Servante abbia intrapreso una tresca con Marcelina.

Nel contempo Felipe e Ramon continueranno a non fidarsi di Alfredo, che accetterà di dare un prestito ai Dominguez.

Antonito venderà il brevetto delle macchine per il caffè con l’obiettivo di racimolare il denaro necessario da far avere a Bryce. Per concludere Bellita acquisterà degli orecchini da far indossare a Cinta, quando parteciperà al pranzo di beneficenza con Rafael.