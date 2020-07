La soap opera iberica Una vita continua a fare emozionare i telespettatori. Le anticipazioni degli episodi in programma sull’emittente televisiva spagnola La 1 Tve da lunedì 27 a venerdì 31 luglio 2020, raccontano che Genoveva Salmeron e Felipe Alvarez Hermoso scopriranno l’identità del loro rapitore. I due non riusciranno a lasciare momentaneamente Acacias 38, verranno rapiti e scopriranno di essere prigionieri di Santiago Becerra.

La nuova arrivata Natalia Queseda, invece, farà capire di essere interessata ad Antonito Palacios.

Una vita, trame Spagna: Genoveva dimostra a Ramon che Felipe è amnesico

Nelle puntate che verranno trasmesse in Spagna dal 27 al 31 luglio 2020 Felipe dirà a Genoveva di non ricordare niente di ciò che ha vissuto in passato e di voler rimanere per sempre con lei. L’avvocato e la moglie non sospetteranno affatto che Santiago stia spiando i loro momenti, dopo essere tornato in paese.

Nel contempo Sabina e Roberto parleranno dei lavori svolti in cantina, mentre Antonito pur essendo ancora a disagio per la misteriosa lettera ricevuta deciderà di non dirlo a suo padre. Intanto Marcos accetterà di aiutare il padre di Aurelio soltanto se lo stesso prenderà le distanze da sua figlia. Anabel, quando Miguel le parlerà di Natalia, penserà che la sua amica sia sempre stata troppo invidiosa di lei.

Successivamente Genoveva dimostrerà a Ramon che suo marito è davvero amnesico, invece Aurelio accetterà di non avvicinarsi ad Anabel ma in cambio Marcos dovrà riprendere i rapporti commerciali con suo padre. Quest’ultimo, felice di essersi sbarazzato del fratello di Natalia, proporrà a Felicia di recarsi a Toledo insieme a lui.

Finalmente Antonito finirà per confessare al padre il motivo della sua preoccupazione, ovvero di aver ricevuto l’offerta di presiedere un’importante commissione. Genoveva invece confesserà a Felipe di essere l’uomo che ha amato di più.

Servante arrabbiato con Jacinto, i coniugi Alvarez Hermoso sequestrati

Nel frattempo Servante riuscirà a riunire degli uomini d’affari per fargli vedere il repertorio musicale di Jacinto: Susana proprio quando sarà decisa a boicottare l’incontro difenderà l’arte del portiere di Acacias 38. Anabel approfitterà dell’assenza dei suoi genitori per lasciarsi andare alla passione con Miguel. Intanto Genoveva proporrà a Felipe di rifare la loro luna di miele, mentre Miguel chiederà alla figlia di Marcos di sposarlo. Antonito accetterà di guidare la commissione proposta dal suo partito, grazie al sostegno dei propri familiari. Servante invece rimprovererà Jacinto per aver fatto spaventare gli uomini d’affari con la sua canzone.

La new entry Natalia mentre si troverà nel ristorante di Miguel dirà ad Aurelio di dover conoscere il passato di Anabel.

In seguito Felipe e Genoveva completeranno i preparativi per il loro nuovo viaggio di nozze, senza sospettare che Santiago stia facendo delle indagini: purtroppo l’avvocato e la consorte verranno sequestrati da due uomini incappucciati.

Lolita si riprende, Antonito riceve un regalo da Natalia

Non appena Aurelio e Miguel faranno pace, Roberto metterà in guardia suo nipote. Intanto Jacinto si rifiuterà di esibirsi in Portogallo su richiesta di Servante, per non allontanarsi ancora di più da Marcelina. A questo punto Fabiana rimarrà senza parole per la bravura di una sassofonista chiamata Baltasar Zamora, appena giunta nel quartiere iberico.

Antonito non si renderà conto di essere spiato, mentre Lolita non essendosi ancora ripresa accetterà di tornare dal medico per scoprire la causa dei suoi malesseri: per fortuna la salute della nuora di Ramon migliorerà.

Un colpo di scena nelle trame si verificherà quando Genoveva e Felipe verranno rinchiusi in una prigione dai loro rapitori: l'uomo prometterà alla consorte di liberarla a qualsiasi costo.

Nel contempo Aurelio darà tre giorni di tempo a disposizione a Marcos, per fargli pagare il debito contratto con suo padre. Carmen e Casilda invece uniranno le loro forze per trovare uno spasimante a Fabiana. Rosina soffrirà per il fatto di essere convinta che Liberto si sia dimenticato del suo anniversario: in realtà quest’ultimo preparerà una grande sorpresa per lui.

Per finire Antonito riceverà un costoso regalo da parte di Natalia, mentre Genoveva e Felipe saranno terrorizzati quando scopriranno di essere stati sequestrati da Santiago Becerra.