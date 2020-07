Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni di Una vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, per le puntate che andranno in onda tra fine luglio e inizio agosto dalle ore 1 e 45 del pomeriggio.

Gli spoiler inerenti alle puntate trasmesse un anno fa in Spagna e a breve su Canale 5 narrano che Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz) dimostrerà di nascondere un segreto che sarà presto svelato da Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Ebbene sì, la nuova darklady inviterà Eladio (Raul Amores), l'amante di suo marito ad Acacias 38 per fargli una visita.

Una vita: Alfredo nasconde un segreto

Le anticipazioni della soap opera iberica in programma nei prossimi giorni su Canale 5 annunciano che Alfredo, il neo-marito di Genoveva dimostrerà di nascondere un segreto.

Tutto avrà inizio quando Marlen, la migliore amica francese della darkady, giungerà ad Acacias 38 per vendicarsi del banchiere, reo di essere l'artefice della scomparsa di suo fratello. In dettaglio, la ragazza intenderà ricattare Bryce dopo il ritrovamento di alcune fotografie in cui quest'ultimo appare in atteggiamenti piuttosto intimi con il suo congiunto. Sfortunatamente la vendetta di Marlen non giungerà a buon fine. La ragazza francese morirà dopo aver ingerito un bicchiere di whisky avvelenato di Salmeron. In seguito, quest'ultima vedrà suo marito offrire del denaro a Cristobal per lasciarla in pace.

Intanto Alfredo farà credere ai vicini che potranno raddoppiare o triplicare i loro risparmi se investiti nel banco americano.

Rosina (Sandra Marchena) e Liberto (Jorge Pobes) desiderosi di tornare in auge accetteranno l'offerta seguiti da Felicia (Susana Sotelo) e Susana. Alla fine, Antonito (Alvaro Quintana) arriverà addirittura a chiedere dei soldi in prestito a Bryce pur di aderire al suo piano di investimento come Jose Miguel e Bellita Dominguez.

Genoveva invita Eladio, l'amante di Bryce ad Acacias 38

Le trame di Una vita segnalano che la faccenda si complicherà ulteriormente quando Ramon (Junma Navas) resterà vittima di un tentato omicidio architettato dal banchiere per evitare che venisse alla luce la sua truffa. Nel frattempo Genoveva riuscirà a sedurre Liberto per distruggere le sue nozze con Rosina già in profonda crisi.

Successivamente la donna inviterà Eladio interpretato dall'attore Raul Amores ad Acacias 38. La darklady lascerà che Bryce trascorra una notte di passione con il giovane amante in segno di riconoscenza per averla liberata da Cristobal Cabrera. Infine lo ringrazierà per averla aiutata a rendere giustizia al povero Samuel Alday (Juan Gareda), rovinando tutto il vicinato con il crack del banco americano.