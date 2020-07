La messa in onda degli episodi inediti di Un posto al sole ha avuto un effetto rinvigorente immediato sugli ascolti dell'access prime time di Rai 3, che sono risaliti subito ad una media di circa 1.300.000mila spettatori, con uno share superiore al 6%. Da poche ore c'è stata inoltre la conferma ufficiale che Un posto al sole farà parte del palinsesto di Rai 3 per la prossima stagione. Le trame sono riprese dal punto esatto in cui si erano interrotte il venerdì 3 aprile scorso, mentre, per scelta degli sceneggiatori, non c'è stato nessun accenno all'emergenza sanitaria da Covid-19. Le trame sono subito entrate nel vivo, mostrando l'agguato ai danni di Gennaro Avellia, in cui sono rimasti coinvolti Susanna ed Eugenio e ponendo l'accento sulla crisi coniugale tra Filippo e Serena.

Nelle prossime puntate sono attesi inoltre molti rientri di personaggi che non apparivano nella soap partenopea da diverso tempo.

Torna Adele

Attraverso alcuni post sui suoi profili social, l'attrice Sara Ricci ha fatto sapere che il personaggio di Adele avrà spazio nelle prossime puntate di Un posto al sole. La Picardi, nella sua ultima apparizione nella soap, aveva vissuto un'intensa storia drammatica in cui venivano descritti gli abusi e le violenze perpetrate a suo danno dal marito Manlio (Paolo Maria Scalondro), ed in seguito era stata coinvolta in una storyline dal sapore più leggero, ma tutt'altro che comica, in cui aveva respinto le avance di Renato Poggi (Marzio Honorato). In queste puntate sta avendo molto spazio sua figlia Susanna (Agnese Lorenzini), mentre non ci sono ancora dettagli invece sulle trame che vedranno coinvolta la Picardi senior nelle prossime puntate.

Tanti personaggi del passato

Nei prossimi episodi di Un posto al sole tornerà, come un uragano pronta a travolgere tutto, Dolly Salvetti (Lucianna De Falco), la donna sarà coinvolta nella storyline del matrimonio tra Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco), portando caos, scompiglio e tante risate.

Ci sarà spazio anche per il ritorno del marito di Bice, interpretato da Francesco Procopio; nessuna traccia invece di Lara Sansone (rimandato quindi il suo scontro con Dolly). Ci sarà comunque da ridere grazie al ritorno di Cinzia (Veronica Mazza), presumibilmente coinvolta anche essa con questi personaggi.

Dopo una lunga vacanza ad Indica, rientrerà anche Otello (Lucio Allocca), nessuna novità invece per Teresina che resterà perennemente nel suo paese d'origine come presenza off screen, dal momento che Carmen Scivittaro ha dato ormai l'addio ai set. Ovviamente anche l'ex vigile Testa sarà a Napoli per la cerimonia nuziale dei suoi amici, dal momento che è stato avvistato tra gli invitati.