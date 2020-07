Non mancano mai intrighi e colpi di scena nelle avventure della serie tv spagnola Una vita, nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Le anticipazioni degli episodi in programmazione in Italia tra qualche settimana, raccontano che Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) attuerà una mossa strategica per il bene di tutti i paesani. Nello specifico l’avvocato non appena i cittadini cadranno in miseria dopo aver investito in una banca americana gestita anche da Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz), per vederci chiaro sull'intricata faccenda passerà tanto tempo in compagnia di Genoveva Salmeron (Clara Garrido).

Il vedovo di Celia farà sentire la sua vicinanza alla darklady, precisamente nel capitolo numero 1.046 quando la stessa si sentirà in colpa per tutti i problemi causati ai vicini di Acacias 38.

Una vita spoiler: Liberto viene scagionato grazie a Felipe

Nelle prossime puntate della soap opera gli abitanti di Acacias 38 ma soprattutto Rosina e Liberto, non riusciranno a stare sereni a causa di Genoveva e Alfredo. Tutto comincerà quando i coniugi Seler entreranno in crisi, per aver perso tutti i loro risparmi investiti nella banca americana. Salmeron approfitterà della debolezza del nipote di Susana per sedurlo, ma agirà all'insaputa del suo nuovo compagno Alfredo. Quest’ultimo quando verrà a conoscenza del tradimento della consorte per non essere screditato denuncerà Liberto, e costringerà Genoveva a far credere alla polizia di aver subito delle violenze dall'uomo.

Fortunatamente il marito di Rosina verrà subito scagionato grazie all'intervento dell’avvocato Felipe, che deciso a scoprire le vere intenzioni di Bryce si avvicinerà a Genoveva. In particolare il vedovo di Celia dopo essersi accorto insieme a Ursula e Alfredo che la darklady non è indifferente a lui, si presenterà a casa della stessa nel corso di una sera.

Genoveva assalita dai sensi di colpa, Alvarez Hermoso si avvicina alla moglie di Alfredo

Alvarez Hermoso accuserà Salmeron di essere coinvolta con la truffa fatta da Alfredo all'intero quartiere, soprattutto per farle capire che Samuel non avrebbe approvato per niente il suo comportamento. Genoveva dopo aver ascoltato le parole di Felipe darà l’impressione di voler rinunciare a vendicarsi degli abitanti, colpevoli di essersi rifiutati di dare una mano a lei e al defunto Alday in passato.

Oltre a lasciarsi andare alla disperazione totale, la malvagia donna si pentirà delle sue cattive azioni osservando la foto di Samuel e affermerà di avere ancora lo stesso vuoto di quando ha perso il marito. A questo punto Genoveva mentre si sfogherà davanti alla tomba del defunto gioielliere verrà raggiunta da Felipe, che la conforterà facendole sapere di non aver superato nemmeno lui il lutto della sua compianta moglie Celia.