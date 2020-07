Secondo le anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda il 30 luglio Sanem scriverà una sceneggiatura per un nuovo spot pubblicitario dal titolo Daydreamer. Tuttavia, però, nonostante il bacio avvenuto nelle scorse puntate, Sanem non si è ancora decisa a cedere alle attenzioni di Can, essendo sopraffatta dai sensi di colpa. I due giovani sono ormai in guerra a causa di un litigio avvenuto per colpa di Aylin. La nemica storica della Fikri, infatti, non ha perso occasione per creare astio tra i due innamorati.

Daydreamer, anticipazioni puntata 30 luglio: CeyCey avrà un malore

Nella puntata che andrà in onda giovedì 30 luglio, Muzaffer continua la sua competizione con Osman e cerca di farsi pubblicità da solo, ma è ricercato dalla polizia per aver saltato il servizio militare. Nella stessa puntata assisteremo al ritorno di Aylin in agenzia. CeyCey avrà un malore a causa del segreto che Sanem gli ha rivelato, al punto da andare in agenzia con la flebo. Nihat e Mevkibe intendono saldare il loro debito, ma verranno a sapere che questo è già stato risolto dalla loro figlia minore.

Spoiler, spoiler 30 luglio: Sanem scrive una sceneggiatura per un nuovo spot pubblicitario

Sanem e Can sono finalmente riusciti a dichiarare i loro sentimenti, ma la giovane non riesce a liberarsi dai suoi sensi di colpa.

Questo porterà i due giovani ad allontanarsi, ma non riusciranno a stare distanti per molto. Intanto, in agenzia è stata scelta la sceneggiatura per il nuovo spot, ma nessuno sa che è stata scritta da Sanem. Pertanto, nella puntata che andrà in onda giovedì 30 luglio, la giovane farà una chiamata in anonimo a Can dicendo di essere l'autrice che stanno cercando, ma che non può recarsi in agenzia poiché vive troppo lontano.

Sanem non intende rivelare la verità a Can, poiché i due sono ancora in discussione. Il proprietario della Fikri si rende subito conto che al telefono c'è la sorella di Leyla e scopre così che la sceneggiatura scelta è opera di Sanem. La giovane riceve molti complimenti dai suoi colleghi, ma rivela a Can di non voler essere dichiarata come l'autrice della sceneggiatura e lo prega di prendersene i diritti d'autore.

Divit non è d'accordo e le dice che se intende fare davvero carriera deve prendersi la responsabilità di questo lavoro. A quel punto, Sanem accetta e si presenta in riunione in veste di autrice della sceneggiatura.