Sembra mancare soltanto l'ufficialità alla notizia della rottura tra due protagonisti dell'ultima stagione di Uomini e donne. Gemma Galgani e Nicola Vivarelli non si vedono da un po' di tempo e lui sta usando i social per manifestare tutto il dispiacere che prova nel non sapere dov'è e come sta la dama torinese. Un giornalista ha interpellato Giorgio Manetti sulla crisi che ha colpito la chiacchierata coppia: il "gabbiano" non le ha mandate a dire soprattutto al giovane Sirius.

Il parere di Giorgio sulla contestata coppia di Uomini e Donne

Sono giorni che sul web impazza il pettegolezzo sull'addio che Gemma avrebbe detto a Nicola dopo più di due mesi di frequentazione.

Gli sfoghi che Vivarelli ha avuto recentemente su Instagram sul momento no che sta vivendo il suo rapporto con la Galgani, non fanno che alimentare le voci non positive sul loro conto.

Oggi, martedì 21 luglio, il giornalista Francesco Fredella ha interpellato su questo argomento una persona che conosce molto bene la dama del Trono Over, in quanto ha avuto una relazione con lei per circa otto mesi.

A RTL 102.5, infatti, oggi si è parlato della crisi che ha colpito i due protagonisti del dating-show e Giorgio Manetti, ex fidanzato della torinese, è stato chiamato ad esprimere un parere su questo.

A chi gli ha chiesto di commentare il gelo che è calato di recente tra Gemma e il giovane Nicola, l'ex cavaliere ha risposto: "Avevano la possibilità di smentire tutti noi scettici, ma non è successo.

Era tutto un gioco, anche se in amore non dovrebbe mai essere così".

Il messaggio di Manetti a Sirius, cavaliere di Uomini e Donne

Nel breve intervento radiofonico che ha fatto oggi pomeriggio, Giorgio ha voluto rivolgersi direttamente a Nicola dicendogli: "Sirius, torna a fare il marinaio".

Non è la prima volta che Manetti commenta con parole dure la conoscenza tra la sua ex Gemma e un ragazzo di appena 26 anni.

Nonostante si sia sempre schierato dalla parte dell'amore libero, neppure al "gabbiano" ha mai convinto il sentimento che Vivarelli diceva di provare per una signora che ha 44 anni in più di lui.

Al giornalista Fredella che gli ha domandato se secondo lui la Galgani troverà mai l'anima gemella negli studi di Uomini e Donne, l'ex cavaliere del Trono Over ha fatto sapere: "Mi verrebbe da dire, fatti una domanda e datti una risposta".

Il toscano, dunque, è piuttosto scettico sull'eventualità che a settembre la sua ex compagna possa finalmente incontrare l'amore davanti alle telecamere dopo più di dieci anni di permanenza nel cast del dating-show di Canale 5.

Nessun contatto tra Gemma e Giorgio dopo Uomini e Donne

L'ultima dichiarazione che Manetti ha rilasciato oggi in radio riguarda i rapporti che ha mantenuto con Gemma dopo la loro rottura.

Giorgio, un po' a sorpresa, ha detto che lui e la protagonista di Uomini e Donne Over non si sentono da cinque anni, ovvero da quando si sono scambiati dei formali auguri di Natale.

La turbolenta ma importante storia d'amore che i due hanno vissuto davanti alla telecamere, dunque, non si è trasformata in un legame d'amicizia come i fan si auguravano.

Da qualche anno, inoltre, l'ex cavaliere è felice accanto a Caterina, una signora che vive con lui a Firenze e che sembra avergli ridato la voglia di amare e di legarsi stabilmente a qualcuno dopo un lungo periodo vissuto da "latin lover".

Della dama torinese, invece, pare si siano perse le tracce sui social network: anche Nicola Vivarelli ha fatto sapere ai follower di non essere a conoscenza del luogo dove si trova Gemma attualmente, ma che vorrebbe tanto incontrarla perché ne sente la mancanza.