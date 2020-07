Grandi novità arrivano dalle anticipazioni delle puntate turche di Daydreamer - Le ali del sogno: Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Ozdemir) finalmente si fidanzeranno dando retta al loro cuore. La dolce aspirante scrittrice però cercherà di tenere nascosta la sua relazione con l'affascinante fotografo sia in azienda che con i suoi genitori, anche contro il volere del Divit che invece vorrebbe urlare a tutti il suo sentimento. Un nuovo progetto lavorativo, però, metterà in luce che la coppia è complice, e Sanem dovrà ancora una volta mentire alla sua famiglia.

Can e Samen fidanzati in gran segreto

Saranno puntate molte intriganti quelle di Daydreamer che ben presto andranno in onda in Italia. Se attualmente i telespettatori di Canale 5 stanno vedendo l'avvicinamento tra Can e Sanem, le anticipazioni che vengono dalla Turchia raccontano di una forte passione che scoppierà tra i due protagonisti e che diventerà incontenibile. Infatti, dopo alcune vicissitudini, finalmente il fotografo e la sua collaboratrice si fidanzeranno dando ascolto al loro cuore. Mentre Can vorrebbe viversi liberamente la storia d'amore, dopo aver atteso tanto per poter stare con la sua amata, di tutt'altro parere sarà Sanem.

La ragazza, infatti, chiederà al suo amato fidanzato di non rivelare a nessuno che stanno insieme: Sanem non vorrà rendere pubblica la sua relazione né a lavoro né in famiglia.

Però, i genitori della ragazza noteranno che con il capo c'è una complicità particolare. Infatti, una nuova campagna pubblicitaria porterà l'agenzia dei Divit a girare uno spot proprio nel quartiere della Aydin. Per i due giovani saranno tanti ancora i dubbi da fugare sia tra di loro che con chi li circonda.

Sanem mente alla sua famiglia

Mevkibe e Nihat vedranno la loro secondogenita al mare molto vicina a Can, per questo motivo chiederanno spiegazioni a Sanem della motivazione che la spinge a stare sempre con il suo capo. La giovane mentirà ancora una volta raccontando di aver rimproverato il fotografo per aver baciato una modella della campagna pubblicitaria mettendo a rischio l'incarico.

Can, però, sarà stanco di dire bugie e si recherà a casa di Sanem per chiarirsi con i suoi futuri suoceri.

Una volta nella dimora della sua fidanzata, l'intento di Can di dire la verità verrà ancora una volta ostacolato da una serie di eventi che porteranno la coppia a nascondersi di fronte a tutti. E se tra Emre e Leyla presto scoppierà la scintilla dell'amore, tanti ostacoli dovranno superare ancora i protagonisti della soap turca Daydreamer prima di giungere al lieto fine.