Momenti di romanticismo aspettano i telespettatori di DayDreamer - Le ali del sogno: le anticipazioni che provengono dalla Turchia, infatti, preannunciano il primo vero bacio tra Can e Sanem. Chi segue dall'inizio la soap turca ricorderà che a teatro, durante la festa per i 40 anni dell'agenzia pubblicitaria, i protagonisti si sono scambiati un appassionato bacio ma al buio. Se il fotografo, riconoscendo l'odore della dolce aspirante scrittrice, ha subito capito che la donna che lo ha stregato è proprio Sanem, quest'ultima ancora non ha chiara la situazione, anche se il suo cuore batte già per il capo.

Temendo di perderla per sempre, Can deciderà di svelarsi come l'Albatros che Aydin cerca e infine la passione scoppierà trai due.

Sanem pensa che Can ha fatto pace con Polen

Manca poco al primo bacio che Can e Sanem si scambieranno alla luce del sole. Le anticipazioni di DayDreamer turche rivelano, infatti, che i protagonisti decideranno di fidanzarsi dopo che l'aspirante scrittrice scoprirà che il suo amato Albatros è proprio l'uomo di cui si è da tempo invaghita. Prima di arrivare al momento tanto atteso, Sanem dovrà superare non poche difficoltà: infatti, la ragazza deciderà di organizzare una festa per Polen per evitare che la ex di Can passi del tempo da sola con quest'ultimo.

Mentre si sta recando alla festa con Guliz, quest'ultima rivelerà che il fotografo e la scienziata hanno deciso di andare a convivere per poi convolare a nozze.

Distrutta per la notizia, Sanem deciderà di non partecipare alla festa e di andare a teatro, dove si trova Ceycey, che è stato il luogo del bacio con l'Albatros. Sanem però non sarà a conoscenza del fatto che quanto rivelato da Guliz è frutto di un equivoco.

Can corre in teatro da Sanem e la bacia

Can, non avendo visto arrivare Sanem, chiederà spiegazioni a Guliz, la quale spiegherà cosa ha raccontato alla dolce collaboratrice durante il tragitto per arrivare alla festa.

Il fotografo, temendo di perdere per sempre Sanem, indosserà l'abito e le scarpe indossate durante la festa per il quarantesimo anniversario dell'agenzia, e si recherà di corsa in teatro. Raggiunta Sanem, Can dichiarerà di essere finalmente l'Albatros di cui la giovane è alla ricerca.

Non appena Sanem riconoscerà le scarpe di Can, si lascerà andare alla passione scambiandosi un bacio appassionato con il suo amato, felice di aver capito che l'uomo che lei cerca è proprio colui di cui si è innamorata.

Il teatro sarà la location del primo vero bacio tra i due protagonisti così come lo era stato quello al buio. I due formeranno una coppia ma prima di giungere al lieto fine gli imprevisti saranno ancora molti.