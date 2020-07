Nessuna pausa estiva per Un posto al sole, che andrà in onda anche nelle settimane centrali di agosto. Nelle prossime puntate di Upas, verrà dato molto spazio alla vicenda che vede coinvolti Susanna, Eugenio ed Alberto. Dalle ultime indiscrezioni, riguardanti la Picardi e Niko (Luca Turco), sembra che i due potranno avere il loro lieto fine, ma al momento la situazione è tutt'altro che semplice. Alberto, convinto di avere in mano qualcosa di forte, inizierà a ricattare Eugenio e quest'ultimo non resterà affatto indifferente alle parole dette dall'uomo, ma anzi ne sarà alquanto preoccupato. Considerato quanto sia integerrimo Nicotera, risulta difficile capire come possa lasciarsi intimorire da un uomo come Alberto, ma evidentemente accadrà qualcosa che potrebbe far precipitare gli eventi.

A seguire le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, relative alle puntate in onda dal 10 al 14 agosto su Rai 3 alle 20:45.

Il piano di Alberto

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Alberto (Maurizio Aiello) cercherà di uscire dai guai, ma ovviamente lo vorrà fare alla sua maniera, in modo alquanto subdolo. Non c'è dato sapere cosa succederà tra Eugenio (Paolo Romano) e Susanna (Agnese Lorenzini), i due avranno un commovente confronto, ma in seguito a questo chiarimento torneranno alle loro vite di tutti i giorni. Palladini, in qualche modo, si troverà a sapere più di quanto dovrebbe e userà questa carta a suo favore. Eugenio e Alberto avranno, a questo punto, un drammatico faccia a faccia, e quest'ultimo finirà per ricattare il magistrato.

L'avvocato Palladini non è di certo uno sprovveduto e, per arrivare a ricattare un uomo integerrimo come Nicotera, sembra ovvio che abbia qualcosa di grosso in mano, ma al momento non è chiaro di cosa si tratti.

Eugenio preoccupato

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Clara (Imma Pirone) cambierà idea e deciderà di ritornare a casa da Alberto.

Nel frattempo, sua madre Nunzia (Nadia Carlomagno) non sembrerà più intenzionata ad aiutare Mariano Tregara (Lello Giulivo) a nascondersi, anche se in seguito dovrà fare i conti con i propri sentimenti. Questa potrebbe essere una buona notizia per Nicotera, che sarà sempre più ossessionato all'idea di inchiodare il boss una volta per tutte.

Eugenio però continuerà a pensare al ricatto subito, l'uomo non si darà pace e proverà a parlare nuovamente con Alberto. Il magistrato sarà preoccupato all'idea che Palladini possa mettere, in qualche modo, a rischio la sua serenità familiare. L'uomo in seguito, dovrà affrontare le conseguenze impreviste del ricatto di Alberto.