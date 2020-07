Le trame attuali di Un posto al sole sembravano indirizzare verso un finale molto diverso ma, a quanto pare, tutto potrebbe sistemarsi e Niko e Susanna dovrebbero convolare presto a giuste nozze. Il condizionale è d'obbligo perché, al momento, non c'è nessuna conferma ufficiale a sostegno di tale ipotesi, tuttavia gli indizi sembrano puntare tutti verso quella direzione. Ma esattamente cosa è successo per avvalorare così tanto la tesi delle nozze tra il giovane Poggi e la Picardi? Semplicemente Patrizio Rispo, in alcune sue stories su Instagram, ha mostrato un matrimonio in cui sono presenti come invitati diversi protagonisti di Un posto al sole.

Ora non c'è la certezza che le nozze in questione riguardino Niko e Susanna, ma basta fare alcuni piccoli ragionamenti per giungere ad una sola possibile conclusione. A seguire un'analisi approfondita delle stories di Patrizio Rispo e delle motivazioni che portano a pensare che quei filmati si riferiscano alle nozze Poggi/Picardi, nonostante proprio loro non compaiano mai nel video.

Un nuovo matrimonio

Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda il 30 e il 31 luglio, ci sarà il matrimonio tra Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco), ma in questi giorni pare si stiano girando delle scene relative ad un'altra cerimonia nuziale. Lunedì 27 luglio Patrizio Rispo ha mostrato tale evento in alcune sue stories, filmando prima la partenza in autobus e poi l'arrivo in chiesa con conseguenti riprese.

Le scene in questione sono state girate nella chiesa napoletana di Sant’Anna dei Lombardi e, che sia un matrimonio e non un altro tipo di funzione, viene chiarito dallo stesso Rispo. Va anche detto che un certo tipo di abbigliamento e gli addobbi floreali in chiesa non lasciano spazio a molti dubbi.

Tra gli invitati alla funzione si possono scorgere, oltre a Raffaele, Ornella (Marina Giulia Cavalli), Adele (Sara Ricci), Ugo (Raffaele Imparato), Guido (Germano Bellavia), Silvia (Luisa Amatucci), Franco (Peppe Zarbo), Angela (Claudia Ruffo) e i piccoli Bianca (Sofia Piccirillo) e Jimmy (Gennaro De Simone).

Niko e Susanna

In questi episodi di Un posto al sole, sembra ci sia aria di crisi tra Niko e Susanna e le cose potrebbero persino peggiorare nelle prossime puntate, ma tutto dovrebbe sistemarsi dal momento che il matrimonio visto nelle stories sembra proprio il loro. Tuttavia perché questa certezza? Innanzitutto tra gli invitati si può scorgere Ugo (Raffaele Imparato), migliore amico di Niko e personaggio che interagisce praticamente solo con la Picardi e il giovane Poggi. Si può poi vedere Adele (Sara Ricci), in quanto madre della sposa il suo ritorno sarebbe più che giustificato ed inoltre le uniche nozze in previsione sono proprio quelle tra Niko e Susanna. A meno di evoluzioni clamorose, non ci sono personaggi in procinto di sposarsi, quindi tutto sembra confermare questa ipotesi, ma in ogni caso per averne la certezza assoluta, bisognerà attendere qualche giorno.