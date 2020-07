Gli spoiler della soap opera spagnola Una vita, prospettano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 3 a venerdì 7 agosto su canale 5 alle ore 14:10, Genoveva Salmeron e suo marito Alfredo Bryce interpretati rispettivamente dall'attrice Clara Garrido e dall'attore Eleazar Ortiz, faranno di tutto per cercare di convincere Rosina e Liberto ad investire nella Banca Americana. In seguito Cinta ed Emilio si lasceranno, la giovane Dominguez non prenderà molto bene la vicenda, anzi sarà disperata per la separazione dal suo amato. Nel frattempo Ramon causerà inconsapevolmente una reazione allergica nella piccola Milagros, facendole assaggiare un dolce.

Più tardi Milagros scomparirà improvvisamente, ma verrà ritrovata poco dopo in compagnia di Genoveva.

Úrsula impedisce a Felipe di vedere Agustina

Nelle puntate di Una Vita che andranno in onda dal 3 al 7 agosto, Genoveva Salmeron e suo marito Alfredo Bryce manipoleranno in modo assai contorto Liberto e Rosina, affinché i due investano nella Banca Americana. Nel frattempo Ramon cercherà di risolvere l'inconveniente causato dal pagliaccio regalato a Milagros, ma invece di migliorare la situazione, la peggiorerà: l'uomo causerà una reazione allergica alla bambina, facendole assaggiare una fetta di torta. In seguito Carmen scoprirà dell'arrivo imprevisto di Milagros e si arrabbierà con Ramon per non averle detto nulla.

Successivamente Úrsula Dicenta farà di tutto per impedire a Felipe di vedere Agustina e non avviserà la domestica della visita dell'uomo.

Cinta disperata

Cinta sarà assai disperata per la fine della sua storia d'amore con Emilio Pasamar, così penserà che la decisione migliore per lei sia lasciare Calle Acacias il prima possibile.

Più tardi Cinta deciderà di partire con i suoi genitori per l'Argentina. Frattanto i coniugi Bryce organizzeranno un particolare rinfresco, con lo scopo di convincere i vicini a investire nella Banca Americana, ma Felipe e Ramon avranno dei dubbi riguardo la strana situazione. In seguito Carmen vorrà aiutare Ramon a conquistare la simpatia di Milagros, dopo il brutto incidente accaduto in precedenza con la torta, così darà dei consigli utili all'uomo.

Nel frattempo Agustina sarà sempre più disperata a causa della sua grave malattia e penserà di arrendersi definitivamente. La domestica verrà accudita da Úrsula, quest'ultima in realtà non avrà delle buone intenzioni nei confronti di Agustina.

Milagros scompare

Ramon riuscirà, con l'aiuto di Carmen, a creare una sorta di legame con Milagros. Frattanto Cesareo rimprovererà Servante, poiché l'uomo abuserà un pò troppo dell'aiuto di Marcellina. Più tardi Cinta si confiderà con sua madre e le rivelerà il motivo della sua tristezza. Poi Bellita Del Campo si presenterà presso il ristorante e farà improvvisamente una scenata a Felicia. Successivamente la piccola Milagros scomparirà all'improvviso, poi la bambina ricomparirà insieme a Genoveva, la donna si giustificherà dicendo di aver portato Milagros a prendere un gelato.

Nel frattempo Alfredo Bryce sostituirà la relazione sulla Banca Americana con una ancor più favorevole, allo scopo di convincere gli abitanti di Calle Acacias ad investire nella Banca Americana senza avere dubbi in merito. Infine, dopo il brutto affronto ricevuto da Felicia, Bellita sarà notevolmente turbata, così suo marito José cercherà di calmarla il più possibile. Poi la Del Campo prenderà una decisione improvvisa e rimanderà il viaggio in Argentina per rimanere vicino a sua figlia Cinta.