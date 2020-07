Dopo un periodo di assenza dal set di Un posto al sole e alcune sporadiche apparizioni, Ilenia Lazzarin tornerà al centro delle vicende della soap opera partenopea, nei panni di Viola. Questo suo rientro tra i protagonisti sarà tutt’altro che piacevole, per il suo personaggio, dal momento che dovrà gestire una situazione familiare alquanto complessa e frustrante. Il marito Eugenio sarà alle prese con delle indagini che metteranno a rischio la sua incolumità e la donna si troverà catapultata in una realtà che non le apparteneva più. Nonostante amici e familiari provino a starle vicino per il suo compleanno, la donna dovrà fare i conti con vari problemi legati alla vita quotidiana e anche il suo lavoro risulterà essere seriamente a rischio.

A seguire le trame e le anticipazioni degli episodi che andranno in onda la settimana dal 20 al 24 luglio alle 20:45 su Rai 3.

Eugenio in pericolo

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Susanna (Agnese Lorenzini) ed Eugenio (Paolo Romano) saranno i coinvolti in un agguato camorristico e, in quell'occasione, il magistrato proteggerà Susanna facendole da scudo con il suo stesso corpo. In seguito a tale evento, Viola e suo marito si troveranno a dover affrontare una crisi coniugale senza precedenti. Nel frattempo Nicotera sarà ossessionato dalla cattura di Mariano Tregara (Lello Giulivo), resosi latitante in seguito all'attentato. Il magistrato, pur di ottenere qualche indizio che gli possa consentire di consegnare alla giustizia il temibile boss, metterà sotto pressione Alberto (Maurizio Aiello).

A questo punto Palladini, in possesso di alcune preziose informazioni, dovrà decidere se collaborare con la giustizia o tacere per proteggere la sua incolumità.

Viola rischia il licenziamento

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Angela Poggi (Claudia Ruffo) resasi conto del disagio di Viola, cercherà di starle vicina e deciderà di fare un bel regalo di compleanno alla sua amica, ma sfortunatamente quest'ultima non reagirà nel modo sperato.

Nel frattempo Viola rischierà anche di perdere il suo lavoro, insomma le cose non si metteranno affatto bene per la ragazza. In seguito la Bruni avrà anche modo di rincontrare una sua vecchia conoscenza, anche se non vengono forniti dettagli su quale possa essere l'identità di questo personaggio, giunto dal passato della ragazza.

Nonostante la situazione non sembri essere delle migliori, Viola potrà sempre contare sul sostegno dei suoi familiari e, nel giorno del suo compleanno, riceverà da questi una confortante dimostrazione d'affetto.