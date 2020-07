Lunedì 13 luglio Un posto al sole tornerà nuovamente in onda con gli episodi inediti, dopo oltre tre mesi di pausa dovuti all'emergenza sanitaria. Nelle prossime puntate della soap opera partenopea, Viola mostrerà molta preoccupazione per suo marito e, in seguito all'agguato, i suoi rapporti con Eugenio finiranno per inasprirsi. Nel frattempo Marina Giordano dovrà fare i conti con la pressante gelosia di Fabrizio Rosato, mentre Guido e Mariella saranno alle prese con la scelta del loro testimone di nozze. Infine Filippo e Serena saranno ormai ai ferri corti e quest’ultima si legherà sempre più a Leonardo.

Di seguito le trame e le anticipazioni approfondite delle puntate che andranno in onda la settimana dal 13 al 17 luglio alle 20:45 su Rai 3.

Spoiler Un posto al sole: i killer entrano in azione, Viola preoccupata

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) discuteranno molto animatamente e questo acceso diverbio porterà la Cirillo a prendere una decisione importante che avrà un forte impatto sulle loro vite. Stressato da una complicata situazione lavorativa al pastificio, Fabrizio (Giorgio Borghetti) cercherà un po’ di armonia e serenità nella sua relazione con Marina (Nina Soldano), ma non tutto andrà come previsto. Nel frattempo i killer mandati dal boss Tregara entreranno in azione per colpire il loro obiettivo.

Successivamente Viola (Ilenia Lazzarin) sarà sempre più in ansia per il destino di Eugenio (Paolo Romana), perché convinta del fatto che il marito possa essere in grave pericolo. Nel frattempo il boss Mariano Tregara (Lello Giulivo) sembrerà intenzionato a colpire nuovamente. In seguito alla furiosa lite con il marito, Serena farà una scelta molto sofferta.

Nicotera al contrattacco, Guido e Mariella pronti a scegliere i testimoni

Serena sembrerà ormai decisa a lasciarsi alle spalle la sua storia con Filippo e a dedicarsi alla sua nuova relazione con Leonardo (Erik Tonelli). In seguito all'agguato ordito ai danni di Gennaro Avella (Walter Lippa), in cui sono rimasti coinvolti anche Nicotera e Susanna (Agnese Lorenzini), Eugenio deciderà di passare all'azione.

Il magistrato, intenzionato a sgominare una volta per tutte il temibile clan Tregara, farà grandi progressi verso questo suo agognato traguardo. Nel frattempo Alberto Palladini (Maurizio Aiello) cercherà di uscire dalla morsa del boss che lo tiene sotto scacco, ma il suo intento sarà tutt'altro che semplice.

Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) invece riuniranno tutti i loro amici per comunicare la scelta dei loro testimoni, ma chi saranno i prescelti? Dopo essere tornati dal loro viaggio in Sicilia, Leonardo e Serena saranno pronti ad affrontare una nuova fase della loro relazione, ma persisteranno forti dubbi su quella che sarà la reazione di Filippo di fronte a questa novità.

La polizia attuerà un blitz contro il boss Tregara, ma l'uomo cercherà un modo per sfuggire alla cattura.

Eugenio e Viola in crisi

Nell'ultimo episodio settimanale di Un posto al sole, Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina saranno di ritorno a Napoli, dopo aver affrontato assieme un lungo viaggio d'affari. La Giordano dovrà però fare i conti con la rabbia e la gelosia di Fabrizio. Nel frattempo Alberto avrà modo di rivedere Clara (Imma Pirone), ma l'uomo rimarrà sempre sotto il gioco del boss Tregara, deciso a non mollarlo. La situazione tra Viola ed Eugenio precipiterà e il loro rapporto si farà sempre più teso. Infine, Mariella deciderà di parlare ai suoi amici del carattere molto particolare di Dolly (Lucianna De Falco).