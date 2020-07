Come annunciato in questi giorni, Un posto al sole ritorna su Rai 3 da lunedì 13 luglio alle 20.45 con i nuovi episodi inediti. A un mese dalla riapertura dei set e dopo 100 giorni di pausa dovuti alla quarantena, i protagonisti di Palazzo Palladini faranno nuovamente compagnia agli spettatori con le loro avventure. Dalle anticipazioni era sembrato già abbastanza chiaro che non ci sarebbe stato nessun accenno al Covid.19, ma ora è arrivata la conferma ufficiale attraverso l'attrice Miriam Candurro che interpreta il personaggio di Serena Cirillo. Nell'universo narrativo della celebre soap partenopea quindi non ci sarà spazio per il Covid, scelta che è stata ben ponderata dagli autori.

Niente coronavirus in Un posto al Sole

Gli attori hanno affrontato l'emergenza sanitaria ogni giorno, seguendo dei rigidi protocolli sanitari, ma si è preferito non portare l'argomento all'interno della soap opera. Le storie riprenderanno esattamente dal punto in cui si erano fermate e tutto procederà come se nulla fosse accaduto. Interrogata sulla questione Coronavirus all'interno del micromondo di Un posto al Sole, Miriam Candurro ha dato una risposta molto precisa che non lascia spazio a dubbi: "La scelta è stata quella di non raccontare e non menzionare il coronavirus e di riprendere da dove ci siamo fermati perché era giusto che Un posto al Sole restasse quel posto felice che immaginiamo ogni sera".

La difficoltà nel girare le scene

Se è vero che non verrà citata nell'universo narrativo di Un posto al Sole, va anche detto che purtroppo l'emergenza esiste nel mondo reale e questo ha posto alcuni limiti durante le riprese. Miriam Candurro ha spiegato che le maggiori difficoltà hanno riguardato le scene a due; queste le sue parole: "Ci sarà un taglio diverso.

Sarà difficilissimo vedere riprese come quelle di prima, soprattutto in quelle a due, ci sarà una maggioranza di primi piani". Molte scene sono state riscritte e tali accorgimenti narrativi permetteranno di mettere in scena le storie come se nulla fosse successo. Ovviamente ciò sarà possibile anche grazie a un meticoloso gioco di inquadrature.

Il destino di Serena

Miriam Candurro si è soffermata anche sul suo personaggio, rivelando che Serena si sta avviando verso una vita da separata. La Cirillo non è mai stata più lontana da Filippo (Michelangelo Tommaso), ha spiegato l'attrice; questa situazione però consentirà una crescita del suo personaggio, che non dovrà più vivere all'ombra del marito, acquisendo una sua indipendenza. Interrogata poi sulla possibilità che Filippo e Serena possano tornare insieme in futuro, l'attrice ha spiegato che tale eventualità è possibile, ma anche se dovesse succedere nulla sarebbe più come prima, dal momento che il suo personaggio sarà una donna diversa e più completa.