Le anticipazioni della soap opera napoletana Un posto al sole, riservano diverse sorprese per i telespettatori affezionati.

Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 13 a venerdì 17 luglio su Rai 3 alle ore 20:45, Serena interpretata dall'attrice Miriam Candurro, prenderà una decisione molto importante, la quale cambierà totalmente il rapporto tra lei e il suo ex marito Filippo. La donna deciderà di vivere senza problemi la propria relazione con Leonardo e partirà insieme all'uomo per un viaggio in Sicilia. Nel frattempo la polizia eseguirà una retata contro il Clan Tregara, mentre Fabrizio sarà sempre più geloso di Marina e Roberto.

Filippo e Serena hanno una discussione

Nelle puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse fino al 17 luglio, Filippo e Serena avranno una brutta discussione, così la donna prenderà una decisione inaspettata, la quale cambierà per sempre i rapporti tra lei e il suo ex marito.

Nel frattempo Fabrizio cercherà di ritrovare la serenità, ormai persa. Successivamente Viola sarà assai in ansia per l'incolumità di Eugenio, mentre il boss Tregara vorrà agire nuovamente e muoversi sempre più in fretta. Intanto Serena deciderà di incontrare Leonardo.

Eugenio e Susanna coinvolti in un agguato

Eugenio si ritroverà coinvolto insieme a Susanna nell'agguato contro Avella, ma l'uomo sarà ormai deciso a sconfiggere il boss Tregara e riuscirà ad andare avanti con il suo piano.

Intanto Alberto cercherà di liberarsi una volta per tutte del pericoloso boss. Più tardi Serena sarà notevolmente soddisfatta della propria decisione e vorrà viversi totalmente la sua relazione d'amore insieme a Leonardo, così la coppia andrà in vacanza in Sicilia. Nel contempo la polizia sarà ancora impegnata con la retata contro il clan Tregara, ma il boss cercherà di sottrarsi alla cattura il più possibile.

Serena e Leonardo tornano dalla Sicilia

Serena e Leonardo torneranno dal loro viaggio in Sicilia, la storia tra i due sembrerà proseguire nel migliore dei modi, ma Filippo non la prenderà molto bene.

In seguito Mariella e Guido convocheranno i testimoni per il proprio matrimonio. Intanto Marina tornerà dal suo viaggio d'affari con Roberto e dovrà affrontare subito la forte gelosia e il rammarico di Fabrizio nei suoi confronti.

Più tardi Alberto sarà messo a dura prova, a causa del suo inevitabile legame con Tregara, poi l'uomo all'improvviso rivedrà Clara.

Nel frattempo Viola ed Eugenio continueranno ad avere continuamente dei conflitti. Infine, Mariella proverà a parlare con Guido, riguardo alla possibile presenza di Dolly al matrimonio.

Dove guardare in streaming online le puntate di Un posto al sole

Gli episodi di Un posto al sole già andati in onda in televisione possono essere rivisti in streaming online registrandosi gratuitamente sul sito dedicato RaiPlay.it.

All'interno della piattaforma è possibile trovare anche altri contenuti interessanti, come i video-clip relativi alle trame e agli spoiler della telenovela napoletana.