Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea Un posto al sole. Le anticipazioni relative agli episodi che andranno in onda dal 27 al 31 luglio rivelano che i telespettatori assisteranno a diversi volpi di scena. Tra Eugenio e Susanna crescerà una forte intesa che farà allontanare ancora di più il magistrato dai suoi doveri familiari. Tra Filippo e Serena si riaccenderanno le tensioni mentre per Rossella si presenterà un periodo piuttosto complicato. Arriverà finalmente il tanto atteso giorno delle nozze Del Bue, ma i contrattempi non mancheranno.

Eugenio e Susanna pericolosamente vicini

Eugenio e la sua squadra continueranno a dare la caccia al boss Mariano Tregara mentre tra lui e Susanna crescerà la complicità. Per questo motivo qualcuno inizierà a sospettare che dietro al loro rapporto professionale si nasconda dell'altro. Rossella e Silvia si ritroveranno ad affrontare un periodo non troppo roseo, ma Silvia di accorgerà comunque dei problemi di sua figlia. Per Guido e Mariella arriverà un nuovo imprevisto che potrebbe intralciare la buona riuscita delle loro nozze.

Nuovo scontro tra Filippo e Serena

Marina Giordano comincerà seriamente a riflettere sulla sua posizione ai cantieri e non saprà se assecondare il suo compagno Fabrizio oppure ascoltare i consigli di Roberto Ferri.

Filippo intanto, a causa dei continui avvertimenti di Roberto, finirà per discutere nuovamente con la sua ex moglie. Il loro scontro però si spingerà ben oltre le questioni professionali legate all'attività di chartering. Susanna comincerà a far fatica a reprime e a nascondere i suoi sentimenti mentre Alberto Palladini, venuto a conoscenza di questa nuova e sospetta complicità, cercherà di sfruttarla a suo favore.

Tra Filippo e Serena la distanza aumenterà in maniera inevitabile. Tra Marina e Roberto ci sarà un nuovo confronto che si rivelerà ricco di colpi di scena. Giulia Poggi cercherà in tutti i modi di convincere Renato a riappacificarsi con la fidanzata di Niko, poi cercherà un po' di svago cominciando a guardare dei programmi televisivi non al suo livello.

Alberto continuerà a studiare i movimenti di Eugenio per capire il suo punto debole.

Le nozze Del Bue

Arriverà il fatidico giorno del matrimonio di Guido e Mariella. Per loro però gli imprevisti saranno sempre in agguato. Il magistrato Nicotera continuerà a mettere il suo lavoro al primo posto accantonando sempre di più sua moglie e suo figlio. Tra Marina e Ferri non accenderanno a diminuire le tensioni, tanto che la donna deciderà di proseguire per la sua strada con determinazione. Nonostante il bizzarro comportamento di Bice, per Guido e Mariella inizierà comunque la celebrazione delle nozze. Tra Eugenio e Susanna invece ci sarà un un confronto particolarmente straziante. Rossella Graziani si ritroverà a dover affrontare un esame universitario apparentemente semplice che però la porterà a dover affrontare alcune complicanze.