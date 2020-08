Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la soap opera tra le più seguite in questo momento in Italia. Le trame in onda a fine agosto in Spagna svelano che Rosina Rubio inizierà ad avere dei brutti sospetti su Jose Miguel Dominguez. La donna, infatti, confesserà a Susana di temere che l'uomo sia l'assassino di sua moglie Bellita Del Campo dopo aver travisato una sua conversazione con Alodia.

Una vita: Jose Miguel e Alodia non hanno una storia d'amore

Le anticipazioni di Una vita in programma da lunedì 17 a venerdì 21 agosto sull'emittente iberica La 1 svelano che Lolita mostrerà a Carmen e Ramon le foto compromettenti di Antonito e Natalia.

Il Palacios, a questo punto, dirà alla nuora di non compiere mosse azzardate, visto che sospetta che qualcuno voglia far del male a suo figlio. Purtroppo la Casado non ascolterà il consiglio del suocero, tanto da affrontare il marito. Qui, quest'ultimo apparirà sollevato quando scoprirà che le foto sono state scattate in strada e non a casa, dove la Quesada aveva cercato di baciarlo. A tal proposito, Antonito cercherà di rassicurare Lolita, con scarsi risultati. Jose Miguel, invece, ribadirà ad Adodia che tra di loro non c'è nessuna storia d'amore, mentre Anabel temerà che Aurelio possa rivelare del loro passato in Messico. Rosina, nel frattempo, traviserà una conversazione, tanto da pensare che Dominguez e la serva abbiano ucciso Bellita.

Infine i vicini di Acacias 38, tra cui Felipe discuteranno sulla possibilità di Genoveva di ottenere la grazia.

Rosina teme che Jose Miguel sia coinvolto nella morte di Bellita

Gli spoiler della soap opera trasmessi tra un anno su Canale 5 raccontano che Genoveva offrirà del denaro all'Arciprete Reguero per essere scarcerata.

Lolita, intanto, si rifiuterà di parlare con Antonito. In seguito, la donna deciderà di avere un confronto con Natalia, se non si imbattesse in un fotografo, il quale le mostra delle nuove foto compromettenti dei due. Rosina confiderà a Susana di pensare che Jose Miguel sia coinvolto nella morte di Bellita.

A tal proposito, la Rubio sarà convocata dal Dominguez a casa sua, tanto che i suoi sospetti sembreranno più che fondati. Intanto, un ricattatore chiederà ad Antonito una cospicua somma di denaro in cambio delle sue foto con Natalia. Il Palacios, a questo punto, incolperà di tutto quello che è successo la Quesada, che dimostrerà di essere in combutta con il ricattatore.

Felipe arrestato durante la sentenza di Genoveva

Jose Miguel svelerà a Rosina com'è morta Bellita. Appresa la verità, la Rubio deciderà di troncare i rapporti con lui. Il commissario Mendez comunicherà a Felipe che Genoveva sarà prosciolta. A tal proposito, l'avvocato si arrabbierà così tanto al momento della lettura della sentenza da finire in carcere.

Lolita chiederà ad Antonito di lasciare la casa di famiglia in seguito alla grave crisi in cui è entrato il loro matrimonio. Intanto Ramon e il commissario Mendez appariranno preoccupati per lo stato mentale dell'Alvarez Hermoso, che apparirà disposto a tutto pur di vendicare la morte di Marcia. Dall'altro canto, Genoveva rimetterà piede ad Acacias 38 dopo essere stata dichiarata innocente.