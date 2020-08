Nuovo appuntamento dedicato alle notizie su DayDreamer - Le ali del sogno, la Serie TV che colleziona oltre il 20% di share sulle reti Mediaset. Gli spoiler delle puntate provenienti dalla Turchia ed in onda a breve su Canale 5 segnalano che Osman (Ali Yagci) deciderà di lottare per Leyla Aydin (Oznur Serceler), tornata single dopo l'addio di Emre Divit. In particolar modo, il macellaio farà una nuova dichiarazione d'amore alla donna, per la quale nutre una profonda attrazione.

DayDreamer: Emre costretto a lasciare Leyla

Le anticipazioni di DayDreamer trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5 annunciano l'inizio di un triangolo amoroso formato da Osman, Leyla e Emre (Birand Tunca).

Tutto comincerà quando Aylin non sarà disposta a perdere l'amore del contabile. Per questo motivo, obbligherà il fratello del fotografo a dire addio ad Aydin. In dettaglio, la darklady minaccerà il minore dei Divit di consegnare a Can (Can Yaman) una registrazione, nel quale si capirà il suo coinvolgimento nella riassunzione di Yuksel nell'azienda di Aziz. L'uomo, a questo punto, sarà costretto a lasciare Leyla senza darle una spiegazione convincente per paura di perdere la fiducia riacquistata col fotografo. Dall'altro canto, la sorella di Sanem (Demet Ozdemir), sconvolta dalla brusca rottura, si rifugerà in macelleria da Osman, il suo migliore amico.

Osman fa una dichiarazione d'amore a Leyla

Nelle prossime puntate della serie tv turca, in programma a breve in Italia, vedremo Osman iniziare a proteggere Leyla in ogni circostanza. Difatti, il macellaio arriverà addirittura a picchiare Emre, reo di essersi presentato nel quartiere per suggerire all'ex fidanzata di tornare a lavorare alla Fikri Harika.

In seguito, l'uomo crederà di avere una chance per conquistare Aydin, la donna per la quale ha sempre avuto un debole. Per questo motivo, il fratello di Ayhan (Ceren Tasci) acquisterà un automobile coi provenienti dello spot pubblicitario, in cui era un modello.

In pratica, Osman deciderà di giocare a carte scoperte, tanto da fare una dichiarazione d'amore a Leyla, in quanto crede che sia la donna giusta per lui.

Ma la figlia di Nihat (Berat Yenilmez) prenderà tempo, volendo valutare attentamente la proposta dell'amico. Dall'altro canto, Can le chiederà di tornare a lavoro in quanto necessita del suo aiuto per ultimare un importante affare. La donna farà ritorno all'agenzia pubblicitaria? In attesa di sapere quale sarà la scelta della segretaria, si ricorda che la nuova puntata di DayDreamer - Le ali del Sogno è prevista per lunedì 17 agosto per via della pausa in occasione della settimana di Ferragosto.