Poche ore prima che il settimanale Chi riportasse la smentita di Andrea Damante alle voci di crisi che stanno circolando sulla sua storia d'amore con Giulia De Lellis, Very Inutil People ha aggiornato i fan della coppia sulle ragioni che stanno tenendo lontani i piccioncini ultimamente. Secondo quello che ha raccontato una persona vicina ai due ragazzi, ci sarebbe il controverso rapporto dell'influencer con la suocera dietro alla decisione di porre fine a questa storia d'amore: pare che la romana non parteciperà al matrimonio di un familiare del fidanzato.

Gossip sul possibile addio di Giulia De Lellis a Andrea

La storia d'amore da favola tra Andrea Damante e Giulia De Lellis, potrebbe non avere un lieto fine. Questo almeno è quello che sostiene un noto blog dalla notte scorsa, ovvero da quando ha diffuso in rete alcune inedite indiscrezioni sulla chiacchierata coppia.

Stando a quello che una persona vicina ai Damellis avrebbe rivelato a Very Inutil People, tra i due ragazzi non ci sarebbe soltanto una profonda crisi in corso: si dice che la romana avrebbe lasciato il fidanzato per l'ennesima volta per ragioni piuttosto serie.

Se inizialmente si pensava che fossero i troppi impegni di lavoro a tenere lontani i due innamorati, di recente si è fatta strada un'altra ipotesi a riguardo: sembra che la bella influencer non vada affatto d'accordo con la mamma del suo compagno, per questo tra loro sarebbe calato il gelo negli ultimi dieci giorni.

Matrimonio in famiglia ma senza Giulia De Lellis per il Dama

L'articolo che Very Inutil People ha dedicato alla presunta rottura tra Giulia De Lellis e Damante, contiene le spiegazioni dell'improvviso allontanamento che c'è stato tra i due ex di Uomini e Donne negli ultimi giorni.

A spingere la ragazza a voltare le spalle ad Andrea un'altra volta, sarebbero stati i continui attriti con la suocera.

Proprio a causa del rapporto non sereno con la madre del dj, pare che la prossima settimana l'influencer non parteciperà al matrimonio di un parente della sua dolce metà: il Dama, dunque, dovrebbe presentarsi da solo alla cerimonia e al party successivo di una persona a lui molto cara.

Anche in questi giorni che gli impegni di lavoro sono diminuiti, i Damellis non si sarebbero incontrati: ieri, 4 agosto, Giulia era in Toscana con un amico per fare dei trattamenti al viso e poi a rilassarsi con un po' di shopping, mentre l'ex tronista era a casa a Milano apparentemente da solo.

La smentita di Andrea, il silenzio di Giulia De Lellis

Il pettegolezzo che ha riportato Very Inutil People nella tarda serata di ieri, è in netto contrasto con la notizia che ha dato il settimanale Chi nel suo numero uscito oggi, mercoledì 5 agosto.

La rivista di Gossip ha pubblicato il commento che Damante ha fatto alle voci che stanno impazzando su lui e Giulia De Lellis. Al giornalista che gli ha chiesto se lui e la fidanzata sono in crisi oppure si sono lasciati come sostengono alcuni, il dj ha fatto sapere: "Sono tutte cavolate".

La smentita di Andrea, però, sembra non essere sufficiente per spegnere le chiacchiere sulla sua vita privata, soprattutto perché l'influencer romana non si sta esponendo in nessun modo per rassicurare i fan della coppia.

Che sia stato per gli impegni di lavoro oppure a causa del rapporto controverso con la suocera, è un dato di fatto che nelle ultime due settimane i Damellis si sono visti poco: la ragazza preferisce la compagnia degli amici a quella del fidanzato e questo non può che rappresentare un campanello d'allarme per il futuro di un amore che è ricominciato a marzo scorso dopo quasi un anno di lontananza.