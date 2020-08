A una settimana dalla conferma della crisi in corso con Giulia De Lellis, Andrea Damante avrebbe rilasciato nuove dichiarazioni sulla sua storia d'amore. Sull'ultimo numero di Chi, infatti, sono riportate le parole con le quali il ragazzo avrebbe commentato la sua attuale situazione sentimentale: la presunta confessione del dj tira in ballo soprattutto il male che lui e la fidanzata si fanno da quando si sono innamorati a Uomini e Donne.

Ultime indiscrezioni su Giulia De Lellis e il 'Dama'

Il numero di Chi che è uscito mercoledì 19 agosto ha dedicato ampio spazio a due coppie molto amate che stanno vivendo un periodo di profonda crisi.

Se tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sarebbe tutto finito a quasi tre anni dall'incontro nella casa del Grande Fratello Vip, è tra Giulia De Lellis e Andrea Damante che le cose sarebbero ancora in bilico.

Dopo che l'influencer si è esposta su Instagram per promuovere il nuovo brano del dj, la rivista di Gossip ha informato i suoi lettori di alcune confessioni che il "Dama" avrebbe fatto agli amici sul suo rapporto d'amore.

"Il vero errore è stato tornare insieme. Ci facciamo del male a vicenda nonostante l'amore che ci legherà per sempre", avrebbe confidato l'ex tronista di Uomini e Donne in questi giorni alle persone care.

Se questa dichiarazione fosse vera, vorrebbe dire che il rapporto tra i Damellis è davvero giunto al capolinea: descrivendo il loro ultimo ritorno di fiamma come uno sbaglio, è come se Andrea avesse confermato a suo modo che tra lui e Giulia non può funzionare.

Andrea e Giulia De Lellis in Sardegna ma non insieme

Prima che Chi riportasse le presunte confidenze di Damante sulla crisi in corso con Giulia De Lellis, le riviste e i siti di gossip stavano documentato il gelo che c'è tra i due da più di una settimana a questa parte. Pochi giorni prima di Ferragosto, infatti, sia l'influencer sia il dj sono partiti alla volta della Sardegna per un breve periodo di relax: lei soggiorna in una villa con familiari e collaboratori, lui si è diviso tra gite in barca e nottate nei locali con gli amici.

Sebbene fossero a pochi chilometri di distanza, dunque, i Damellis pare non si siano mai incrociati sull'isola, confermando che il loro rapporto è in stand-by per ragioni che ancora non sono state rese note da nessuno dei due.

La romana, comunque, appare felice e rilassata nelle stories che sta pubblicando su Instagram durante la sua vacanza, e questo non può che rassicurare i fan che erano preoccupati per la sua serenità.

Damante si diverte con Ignazio Moser: Giulia De Lellis è lontana

Se la relazione con Giulia sembra quantomeno essere in stand-by (alcuni giornalisti parlano addirittura già di rottura definitiva), è con gli amici che Andrea sta trascorrendo la maggior parte del suo tempo libero. Terminati gli impegni di lavoro a causa dello stop imposto dal governo alle serate in discoteca e nei locali all'aperto, il dj sta proseguendo le sue vacanze tra la Sardegna e la Sicilia.

Prima di raggiungere la sua terra d'origine (come si vede dalle Instagram stories che ha pubblicato nelle ultime 24 ore), l'ex tronista di Uomini e Donne si è divertito sull'isola soprattutto con Ignazio Moser.

Il legame tra i due ex gieffini sembra essersi consolidato in questo periodo in cui entrambi stanno vivendo una crisi sentimentale: Damante e De Lellis sono lontani, ma anche lo sportivo e Cecilia Rodriguez non stanno attraversando un momento felice del loro rapporto.

I due giovani, dunque, hanno passato le giornate a bordo di uno yatch o nei locali più in della Costa Smeralda, mettendo da parte i loro problemi di cuore per un po'.